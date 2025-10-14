O que comer antes do treino? Nutricionista explica escolhas que fazem diferença na performance
Nutricionista destaca como montar o pré-treino ideal, o papel dos carboidratos e quais alimentos evitar para garantir mais energia e menos fadiga
O que você come antes de se exercitar pode ser determinante para o desempenho físico, disposição e prevenção da fadiga precoce. Segundo a professora Gláucia Figueiredo Braggion, do curso de nutrição da Faculdade Santa Marcelina, escolher os alimentos certos faz diferença tanto para quem busca força quanto para quem realiza atividades aeróbicas.
“A alimentação prévia garante energia suficiente para sustentar o treino e reduz o risco de hipoglicemia, tontura e queda de rendimento”, explica a especialista.
O papel dos carboidratos
Frutas, sucos, pães e outras fontes de carboidratos são os melhores aliados antes da prática de exercícios. “Eles fornecem energia rápida e ajudam a retardar a fadiga”, afirma Gláucia.
Entre as opções práticas e acessíveis estão:
- Banana com aveia;
- Pão com geleia;
- Suco natural de frutas;
- Tapioca com mel ou pasta de amendoim (em pequenas quantidades).
Café como pré-treino: mito ou verdade?
A cafeína pode ser uma aliada na melhora da performance, desde que consumida com moderação.
“O café ajuda a otimizar o desempenho em atividades aeróbicas, mas o excesso pode causar refluxo, irritabilidade e até tremores. Além disso, pessoas muito habituadas à cafeína tendem a sentir menos efeito estimulante”, explica a nutricionista.
Abacate: saudável, mas não antes do treino
Embora seja um alimento rico em gorduras boas e antioxidantes, o abacate não é a melhor escolha antes da atividade física.
“Por ter digestão mais lenta, ele pode comprometer o esvaziamento gástrico e causar desconforto abdominal, prejudicando o rendimento”, alerta Gláucia.
Combinar nutrientes faz diferença
Apesar de o carboidrato ser o nutriente-chave do pré-treino, a especialista reforça que uma alimentação equilibrada ao longo do dia é essencial.
“O ideal é manter uma dieta que inclua proteínas, vitaminas e minerais em outros momentos, garantindo recuperação muscular e bom funcionamento do metabolismo”, orienta.
Força x resistência
A escolha do que comer também deve levar em conta o tipo de exercício praticado:
- Treinos de força: exigem energia imediata, por isso pedem carboidratos simples e de rápida absorção, como frutas, pães e sucos;
- Treinos aeróbicos: costumam ter maior duração. Nesse caso, a recomendação é combinar carboidratos simples e complexos, como banana com aveia, pão integral com mel ou barra de cereal com fruta.
Cuidar da alimentação antes do treino é, segundo Gláucia Figueiredo Braggion, tão importante quanto o próprio exercício.
“Quando o corpo recebe o combustível certo, a energia flui, a fadiga diminui e o desempenho melhora. O segredo está no equilíbrio e no autoconhecimento alimentar”, finaliza a especialista.