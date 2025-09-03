fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Como manter uma alimentação saudável na correria do dia a dia

Nutricionista dá dicas práticas para organizar refeições, evitar ultraprocessados e garantir energia e equilíbrio na rotina

Por Maria Clara Trajano Publicado em 03/09/2025 às 14:48
Alimentação balanceada pode ser aliada
Alimentação balanceada pode ser aliada - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

A alimentação é um dos pilares da saúde, mas ainda é um desafio global. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 30% das mulheres em idade reprodutiva sofrem de anemia, enquanto 1,9 bilhão de adultos estão acima do peso ou com obesidade e 38,9 milhões de crianças menores de 5 anos apresentam excesso de peso.

Esses números revelam como a desnutrição, em todas as suas formas — da subnutrição ao sobrepeso —, representa uma ameaça significativa à saúde, associada a maior risco de doenças crônicas, complicações na gestação e parto, além de impacto direto na longevidade.

Mas se, de um lado, o mundo lida com esses grandes desafios, do outro, no dia a dia, muitas pessoas enfrentam a dificuldade de manter uma alimentação equilibrada em meio à correria da rotina.

Para ajudar nesse cenário, a nutricionista e preceptora do Centro Universitário UniFBV Wyden, Tuanny D’ávila, reuniu dicas práticas que mostram como é possível se organizar sem abrir mão da saúde.

Leia Também

Como conciliar alimentação saudável com a rotina?

Planejamento e preparação

Organização e a reserva de um tempo durante a semana para planejar e preparar as refeições, assim como lista de compras e até deixar alguns alimentos pré-preparados é a chave, isso evitará decisões de última hora.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Monte marmitas

Uma ótima estratégia é preparar refeições em maior quantidade e dividir em porções. Congelar ou deixar na geladeira e quando precisar só esquentar garantirá praticidade e equilíbrio.

Hábitos e escolhas alimentares

Priorize sempre que possível alimentos in natura e/ou minimamente processados, tenha sempre lanches saudáveis por perto como: frutas, castanhas, iogurte natural podem salvar nos momentos de pressa, assim evita recorrer a opções ultraprocessadas.

Saiba como assistir aos videocasts do JC

Invista em praticidade saudável

Os alimentos congelados como: legumes, verduras e frutas já higienizados é uma ótima opção para preparos rápidos. Vitaminas e smoothies, ovos cozidos, frango desfiado e até pão integral também podem ser grandes aliados para montar refeições rápidas e nutritivas.

Não pule refeições

Mesmo com a correria, tente manter uma rotina alimentar. Evite pular refeições, isso pode levar a uma compensação na próxima refeição. Sempre que possível, comer em horários regulares ajudará no controle da fome, melhora a disposição e evita exageros.

Dica extra: hidrate-se bem! A água faz toda diferença na disposição e na saúde.

Leia também

Recife sedia 1º Congresso Pernambucano de Nutrição com foco em inovação e saúde
NUTRIÇÃO

Recife sedia 1º Congresso Pernambucano de Nutrição com foco em inovação e saúde
Whey isolado e concentrado: entenda a diferença, para que serve e quando tomar
SUPLEMENTAÇÃO

Whey isolado e concentrado: entenda a diferença, para que serve e quando tomar

Compartilhe

Tags