Como manter uma alimentação saudável na correria do dia a dia
Nutricionista dá dicas práticas para organizar refeições, evitar ultraprocessados e garantir energia e equilíbrio na rotina
Clique aqui e escute a matéria
A alimentação é um dos pilares da saúde, mas ainda é um desafio global. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 30% das mulheres em idade reprodutiva sofrem de anemia, enquanto 1,9 bilhão de adultos estão acima do peso ou com obesidade e 38,9 milhões de crianças menores de 5 anos apresentam excesso de peso.
Esses números revelam como a desnutrição, em todas as suas formas — da subnutrição ao sobrepeso —, representa uma ameaça significativa à saúde, associada a maior risco de doenças crônicas, complicações na gestação e parto, além de impacto direto na longevidade.
Mas se, de um lado, o mundo lida com esses grandes desafios, do outro, no dia a dia, muitas pessoas enfrentam a dificuldade de manter uma alimentação equilibrada em meio à correria da rotina.
Para ajudar nesse cenário, a nutricionista e preceptora do Centro Universitário UniFBV Wyden, Tuanny D’ávila, reuniu dicas práticas que mostram como é possível se organizar sem abrir mão da saúde.
Como conciliar alimentação saudável com a rotina?
Planejamento e preparação
Organização e a reserva de um tempo durante a semana para planejar e preparar as refeições, assim como lista de compras e até deixar alguns alimentos pré-preparados é a chave, isso evitará decisões de última hora.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Monte marmitas
Uma ótima estratégia é preparar refeições em maior quantidade e dividir em porções. Congelar ou deixar na geladeira e quando precisar só esquentar garantirá praticidade e equilíbrio.
Hábitos e escolhas alimentares
Priorize sempre que possível alimentos in natura e/ou minimamente processados, tenha sempre lanches saudáveis por perto como: frutas, castanhas, iogurte natural podem salvar nos momentos de pressa, assim evita recorrer a opções ultraprocessadas.
Saiba como assistir aos videocasts do JC
Invista em praticidade saudável
Os alimentos congelados como: legumes, verduras e frutas já higienizados é uma ótima opção para preparos rápidos. Vitaminas e smoothies, ovos cozidos, frango desfiado e até pão integral também podem ser grandes aliados para montar refeições rápidas e nutritivas.
Não pule refeições
Mesmo com a correria, tente manter uma rotina alimentar. Evite pular refeições, isso pode levar a uma compensação na próxima refeição. Sempre que possível, comer em horários regulares ajudará no controle da fome, melhora a disposição e evita exageros.
Dica extra: hidrate-se bem! A água faz toda diferença na disposição e na saúde.