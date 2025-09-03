Como manter uma alimentação saudável na correria do dia a dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nutricionista dá dicas práticas para organizar refeições, evitar ultraprocessados e garantir energia e equilíbrio na rotina

A alimentação é um dos pilares da saúde, mas ainda é um desafio global. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 30% das mulheres em idade reprodutiva sofrem de anemia, enquanto 1,9 bilhão de adultos estão acima do peso ou com obesidade e 38,9 milhões de crianças menores de 5 anos apresentam excesso de peso.

Esses números revelam como a desnutrição, em todas as suas formas — da subnutrição ao sobrepeso —, representa uma ameaça significativa à saúde, associada a maior risco de doenças crônicas, complicações na gestação e parto, além de impacto direto na longevidade.

Mas se, de um lado, o mundo lida com esses grandes desafios, do outro, no dia a dia, muitas pessoas enfrentam a dificuldade de manter uma alimentação equilibrada em meio à correria da rotina.

Para ajudar nesse cenário, a nutricionista e preceptora do Centro Universitário UniFBV Wyden, Tuanny D’ávila, reuniu dicas práticas que mostram como é possível se organizar sem abrir mão da saúde.

Como conciliar alimentação saudável com a rotina?

Planejamento e preparação

Organização e a reserva de um tempo durante a semana para planejar e preparar as refeições, assim como lista de compras e até deixar alguns alimentos pré-preparados é a chave, isso evitará decisões de última hora.

Monte marmitas

Uma ótima estratégia é preparar refeições em maior quantidade e dividir em porções. Congelar ou deixar na geladeira e quando precisar só esquentar garantirá praticidade e equilíbrio.

Hábitos e escolhas alimentares

Priorize sempre que possível alimentos in natura e/ou minimamente processados, tenha sempre lanches saudáveis por perto como: frutas, castanhas, iogurte natural podem salvar nos momentos de pressa, assim evita recorrer a opções ultraprocessadas.

Invista em praticidade saudável

Os alimentos congelados como: legumes, verduras e frutas já higienizados é uma ótima opção para preparos rápidos. Vitaminas e smoothies, ovos cozidos, frango desfiado e até pão integral também podem ser grandes aliados para montar refeições rápidas e nutritivas.

Não pule refeições

Mesmo com a correria, tente manter uma rotina alimentar. Evite pular refeições, isso pode levar a uma compensação na próxima refeição. Sempre que possível, comer em horários regulares ajudará no controle da fome, melhora a disposição e evita exageros.

Dica extra: hidrate-se bem! A água faz toda diferença na disposição e na saúde.

