Recife sedia 1º Congresso Pernambucano de Nutrição com foco em inovação e saúde

O Centro Universitário UniFBV Wyden promove, no dia 29 de agosto de 2025, o I Congresso Pernambucano de Nutrição, que terá como tema “Tecnologia, Inovação e Humanização na Nutrição Contemporânea”.

O evento reunirá profissionais, pesquisadores e estudantes para debater tendências e desafios da área, oferecendo um espaço de aprendizado e diálogo interdisciplinar.

O congresso acontecerá no centro universitário, na Imbiribeira, das 8h às 20h.

Eixos temáticos do encontro

A programação será organizada em eixos que vão do impacto social da alimentação a novas tecnologias no setor. Entre os temas estão:

Saúde, Território e Alimentação

Nutrição, Estigma e Diversidade Corporal

Sistemas Alimentares e Sustentabilidade

Tecnologia, Inovação e Humanização

Alimentação, Saúde Mental e Comportamento Alimentar

Ciência, Inovação e Tecnologia em Nutrição

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela plataforma Even3. A participação é gratuita para alunos da UniFBV (mediante comprovação de matrícula), custa R$ 50 para estudantes de outras instituições e R$ 100 para profissionais.

