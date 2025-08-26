Recife sedia 1º Congresso Pernambucano de Nutrição com foco em inovação e saúde
Encontro promovido por centro universitário discutirá tecnologia, diversidade corporal, sustentabilidade e saúde mental na nutrição
O Centro Universitário UniFBV Wyden promove, no dia 29 de agosto de 2025, o I Congresso Pernambucano de Nutrição, que terá como tema “Tecnologia, Inovação e Humanização na Nutrição Contemporânea”.
O evento reunirá profissionais, pesquisadores e estudantes para debater tendências e desafios da área, oferecendo um espaço de aprendizado e diálogo interdisciplinar.
O congresso acontecerá no centro universitário, na Imbiribeira, das 8h às 20h.
Eixos temáticos do encontro
A programação será organizada em eixos que vão do impacto social da alimentação a novas tecnologias no setor. Entre os temas estão:
- Saúde, Território e Alimentação
- Nutrição, Estigma e Diversidade Corporal
- Sistemas Alimentares e Sustentabilidade
- Tecnologia, Inovação e Humanização
- Alimentação, Saúde Mental e Comportamento Alimentar
- Ciência, Inovação e Tecnologia em Nutrição
Inscrições
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela plataforma Even3. A participação é gratuita para alunos da UniFBV (mediante comprovação de matrícula), custa R$ 50 para estudantes de outras instituições e R$ 100 para profissionais.