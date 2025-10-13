fechar
ONG oferece mais de 300 acessos gratuitos para mamografias e ultrassonografias

Com o objetivo de prevenir o câncer de mama, a ação vai contemplar mulheres em situação de vulnerabilidade social entre 40 e 74 anos

Por Anaís Coelho Publicado em 13/10/2025 às 17:39
ONG CasaRosa
ONG CasaRosa - divulgação/Paula Maestrali

Nesta quarta-feira (15), em sintonia com o Outubro Rosa, a ONG CasaRosa vai oferecer 300 encaminhamentos para mamografias e 100 ultrassonografias, a partir das 7h, na sede da instituição, localizada na Rua Nicarágua, número 101, bairro do Espinheiro.

Com o objetivo de prevenir o câncer de mama identificando alterações como nódulos, cistos e espessamentos de tecidos antes dos sinais clínicos.

A ação tem foco em atender mulheres em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 40 e 74 anos, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e que não tenham feito o exame dentro da janela de um ano.

Segundo a gestora da ONG, Kadja Camilo, o rastreamento mamográfico é uma das principais formas de reduzir a mortalidade pela doença.

“Esta é a 12ª edição da nossa campanha de rastreamento do câncer de mama no Recife. A mamografia é o exame mais eficaz para detectar tumores em estágios iniciais, aumentando em até 95% as chances de cura”, destaca.

Como participar

As interessadas devem possuir documentos de identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de residência (conta de água ou energia).

O atendimento funciona de forma presencial, por ordem de chegada, com um equipe de voluntários, a entrega das fichas será a partir das 7h. O cadastro será feito das 8h às 16h, ou até que tenham sido entregues todos os encaminhamentos.

A CasaRosa é apenas uma intermediadora e a realização dos exames ficará na responsabilidade de cada clínica que está participando do projeto.

