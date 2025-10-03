Vacinação é aliada essencial para proteger idosos contra doenças graves
Especialistas reforçam que imunização ajuda a reduzir riscos de hospitalizações, sequelas e óbitos causados por infecções como gripe e covid-19
Clique aqui e escute a matéria
Envelhecer com qualidade de vida exige atenção especial à prevenção de doenças, e a vacinação é uma das principais ferramentas para isso.
Entre os idosos, infecções como gripe, covid-19, vírus sincicial respiratório (VSR) e herpes-zóster podem provocar complicações graves, hospitalizações prolongadas e até óbito. Especialistas alertam que manter o calendário vacinal atualizado é fundamental para reduzir riscos nessa fase da vida.
Imunossenescência aumenta vulnerabilidade
Segundo a infectologista Lessandra Michelin, gerente médica da GSK, com o envelhecimento, o organismo passa por um processo chamado imunossenescência, que reduz a capacidade natural de defesa.
“Isso aumenta o risco de infecções e hospitalizações mesmo em doenças comuns, como um resfriado ou uma gripe. A vacinação ajuda o organismo a se defender melhor ao produzir anticorpos específicos, evitando quadros graves ou complicações”, explica.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Vacinas disponíveis no SUS e na rede privada
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) garante, pelo SUS, vacinas como influenza (gripe), covid-19, difteria e tétano (dT), hepatite B e pneumocócica 23-valente. Em casos específicos, também podem ser indicadas vacinas contra febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
Na rede privada, há opções complementares para idosos, como vacinas contra pneumonia (VPC13, VPC15 e VPC20), herpes-zóster, tríplice bacteriana (dTpa), hepatite A, meningite e contra o vírus sincicial respiratório (VSR).
“É indispensável conversar com um médico para definir as vacinas adequadas. Mesmo para doenças já conhecidas, como gripe e COVID-19, ainda enfrentamos baixas coberturas vacinais. Isso aumenta os riscos de óbitos e complicações em idosos”, reforça Michelin.
Atenção para VSR e herpes-zóster
O vírus sincicial respiratório, muitas vezes associado apenas a quadros em crianças, também representa ameaça para adultos acima de 50 anos, especialmente com doenças crônicas pulmonares, cardíacas ou metabólicas.
“A infecção pode ser grave, levando a complicações e internações prolongadas. Muitas vezes, são as próprias crianças que transmitem o vírus para dentro de casa, expondo familiares idosos”, alerta Isabella Ballalai, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).
Já o herpes-zóster pode surgir de forma repentina em quem já teve catapora, causando erupções cutâneas dolorosas e risco de complicações persistentes, como a neuralgia pós-herpética.
“Esse quadro pode durar meses ou anos, comprometendo a rotina e a qualidade de vida do paciente. Por isso, é fundamental que adultos a partir dos 50 anos discutam formas de prevenção com seu médico”, finaliza Ballalai.