Vacinação é aliada essencial para proteger idosos contra doenças graves

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialistas reforçam que imunização ajuda a reduzir riscos de hospitalizações, sequelas e óbitos causados por infecções como gripe e covid-19

Clique aqui e escute a matéria

Envelhecer com qualidade de vida exige atenção especial à prevenção de doenças, e a vacinação é uma das principais ferramentas para isso.

Entre os idosos, infecções como gripe, covid-19, vírus sincicial respiratório (VSR) e herpes-zóster podem provocar complicações graves, hospitalizações prolongadas e até óbito. Especialistas alertam que manter o calendário vacinal atualizado é fundamental para reduzir riscos nessa fase da vida.

Imunossenescência aumenta vulnerabilidade

Segundo a infectologista Lessandra Michelin, gerente médica da GSK, com o envelhecimento, o organismo passa por um processo chamado imunossenescência, que reduz a capacidade natural de defesa.

“Isso aumenta o risco de infecções e hospitalizações mesmo em doenças comuns, como um resfriado ou uma gripe. A vacinação ajuda o organismo a se defender melhor ao produzir anticorpos específicos, evitando quadros graves ou complicações”, explica.

Vacinas disponíveis no SUS e na rede privada

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) garante, pelo SUS, vacinas como influenza (gripe), covid-19, difteria e tétano (dT), hepatite B e pneumocócica 23-valente. Em casos específicos, também podem ser indicadas vacinas contra febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola e varicela.

Na rede privada, há opções complementares para idosos, como vacinas contra pneumonia (VPC13, VPC15 e VPC20), herpes-zóster, tríplice bacteriana (dTpa), hepatite A, meningite e contra o vírus sincicial respiratório (VSR).

“É indispensável conversar com um médico para definir as vacinas adequadas. Mesmo para doenças já conhecidas, como gripe e COVID-19, ainda enfrentamos baixas coberturas vacinais. Isso aumenta os riscos de óbitos e complicações em idosos”, reforça Michelin.

Atenção para VSR e herpes-zóster

O vírus sincicial respiratório, muitas vezes associado apenas a quadros em crianças, também representa ameaça para adultos acima de 50 anos, especialmente com doenças crônicas pulmonares, cardíacas ou metabólicas.

“A infecção pode ser grave, levando a complicações e internações prolongadas. Muitas vezes, são as próprias crianças que transmitem o vírus para dentro de casa, expondo familiares idosos”, alerta Isabella Ballalai, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Já o herpes-zóster pode surgir de forma repentina em quem já teve catapora, causando erupções cutâneas dolorosas e risco de complicações persistentes, como a neuralgia pós-herpética.

“Esse quadro pode durar meses ou anos, comprometendo a rotina e a qualidade de vida do paciente. Por isso, é fundamental que adultos a partir dos 50 anos discutam formas de prevenção com seu médico”, finaliza Ballalai.