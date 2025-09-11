7 vacinas negligenciadas pelos homens
Imunização ajuda a proteger contra doenças graves, mas ainda enfrenta baixa adesão entre adultos do sexo masculino
Clique aqui e escute a matéria
Homens adultos muitas vezes deixam de lado o calendário vacinal, o que aumenta o risco de infecções e complicações graves de saúde. Infectologistas alertam que manter as vacinas em dia é uma das formas mais eficazes de prevenção — não apenas para proteção individual, mas também para reduzir a transmissão de doenças dentro das famílias e comunidades.
Segundo a infectologista Maria Isabel Moraes-Pinto, responsável por vacinas na Dasa, cuidar da própria imunização é também uma forma de proteger pessoas próximas, como filhos e idosos.
“Embora o foco muitas vezes esteja nas crianças, os adultos — em especial os homens — também devem se vacinar, assegurando proteção tanto para si quanto para os entes queridos”.
Veja abaixo sete vacinas que frequentemente são negligenciadas pelos homens, mas que desempenham papel fundamental para a saúde.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Vacinação em debate: tudo o que você precisa saber para se proteger
Influenza
Defende contra os agentes causadores da gripe, evitando problemas respiratórios, internações e piora de condições crônicas. A imunização também reduz a circulação do vírus entre familiares e pessoas próximas, fortalecendo a barreira coletiva.
Tríplice bacteriana adulta (difteria, tétano e coqueluche)
Previne contra três doenças potencialmente graves: difteria (infecção respiratória), tétano (que compromete o sistema nervoso) e coqueluche, que apesar de mais comum em crianças, pode atingir adultos. Além de proteger, ajuda a evitar a transmissão para crianças ainda não completamente imunizadas.
Hepatite B
Protege o fígado contra inflamações causadas pelo vírus da hepatite B, que pode evoluir para quadros crônicos e até câncer. A transmissão ocorre principalmente por contato com sangue contaminado e em relações sexuais desprotegidas. Graças à vacinação, o Brasil conseguiu reduzir a mortalidade pela doença nos últimos anos.
Pneumocócica
Oferece defesa contra infecções causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite e septicemia. Além de proteger os adultos, a vacinação reduz a circulação da bactéria e beneficia crianças, idosos e pessoas vulneráveis.
HPV (Papilomavírus humano)
Ainda pouco procurada por homens, a vacina contra o HPV é essencial para prevenir verrugas genitais e vários tipos de câncer, incluindo pênis, garganta e ânus. Estudos mostram que a adesão masculina ainda é baixa, embora os benefícios sejam significativos ao longo da vida.
Febre amarela
Garante proteção contra essa infecção viral transmitida por mosquitos, que pode causar falência de órgãos. Além de resguardar o indivíduo, a vacinação contribui para conter surtos em regiões de risco.
Herpes-zóster
Previne a reativação do vírus da catapora, que pode causar inflamação dolorosa nos nervos e na pele. O imunizante também reduz o risco de complicações, incluindo formas graves que atingem os olhos e aumentam a chance de eventos cardiovasculares.
De acordo com o infectologista Alberto Chebabo, infectologista dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, no Rio de Janeiro, o vírus pode permanecer “adormecido” por anos no sistema nervoso e se reativar quando a imunidade está fragilizada.
“Durante o envelhecimento, diante de doenças crônicas ou situações de estresse, o vírus pode voltar a se manifestar, tornando a vacinação especialmente importante”, explica.