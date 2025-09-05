fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Setembro Lilás: Recife recebe roda de conversa sobre Alzheimer

Encontro gratuito da ABRAz e da SBGG-PE será nesta segunda-feira (8),0 e busca orientar população sobre prevenção, sinais e tratamento da demência

Por JC Publicado em 05/09/2025 às 12:09
Novos tratamentos para Alzheimer visam reduzir a velocidade de progressão da doença, mesmo que ainda não consigam curá-la
Novos tratamentos para Alzheimer visam reduzir a velocidade de progressão da doença, mesmo que ainda não consigam curá-la - Anna Bizon/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O Recife recebe, nesta segunda-feira (8), uma programação especial da campanha Setembro Lilás, mês dedicado à conscientização sobre o Alzheimer e outras demências.

A Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), com apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seccional Pernambuco (SBGG-PE), promove uma roda de conversa às 17h, na Federação Espírita Pernambucana, no bairro do Espinheiro.

O tema do encontro será “Pergunte sobre demência. Pergunte sobre Alzheimer”, com a proposta de esclarecer dúvidas da população e enfrentar o estigma que ainda envolve o diagnóstico.

Leia Também

Alzheimer em números: um desafio de saúde pública

A iniciativa se conecta ao movimento internacional liderado pela Alzheimer’s Disease International, que incentiva o acesso à informação e o debate público.

No Brasil, o alerta é reforçado pelo Relatório Nacional sobre a Demência, divulgado em 2023 pelo Ministério da Saúde, que mostrou que 8,5% da população com 60 anos ou mais já convive com algum tipo de demência, o que corresponde a cerca de 1,8 milhão de pessoas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A projeção é preocupante: até 2050, esse número pode chegar a 5,7 milhões de casos no país.

Programação no Recife

No encontro desta segunda-feira, estarão presentes profissionais de saúde, familiares de pessoas diagnosticadas e representantes de entidades ligadas ao tema.

A SBGG-PE participará com especialistas que vão reforçar a importância do diagnóstico precoce, dos avanços no tratamento e da abordagem humanizada no cuidado de quem convive com a doença.

O evento é gratuito e aberto ao público, com foco em familiares, cuidadores e interessados em compreender melhor os sinais do Alzheimer, estratégias de cuidado e formas de enfrentar os impactos sociais e emocionais da demência.

Leia também

Vacina contra herpes zoster pode reduzir risco de Alzheimer, apontam estudos
IMUNIZAÇÃO

Vacina contra herpes zoster pode reduzir risco de Alzheimer, apontam estudos
Nova era em Alzheimer: o que promete o primeiro tratamento modificador da doença, por que só funciona para alguns - e o que a ciência ainda falta descobrir
NEUROCIÊNCIAS

Nova era em Alzheimer: o que promete o primeiro tratamento modificador da doença, por que só funciona para alguns - e o que a ciência ainda falta descobrir

Compartilhe

Tags