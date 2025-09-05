Setembro Lilás: Recife recebe roda de conversa sobre Alzheimer
Encontro gratuito da ABRAz e da SBGG-PE será nesta segunda-feira (8),0 e busca orientar população sobre prevenção, sinais e tratamento da demência
O Recife recebe, nesta segunda-feira (8), uma programação especial da campanha Setembro Lilás, mês dedicado à conscientização sobre o Alzheimer e outras demências.
A Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), com apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seccional Pernambuco (SBGG-PE), promove uma roda de conversa às 17h, na Federação Espírita Pernambucana, no bairro do Espinheiro.
O tema do encontro será “Pergunte sobre demência. Pergunte sobre Alzheimer”, com a proposta de esclarecer dúvidas da população e enfrentar o estigma que ainda envolve o diagnóstico.
Alzheimer em números: um desafio de saúde pública
A iniciativa se conecta ao movimento internacional liderado pela Alzheimer’s Disease International, que incentiva o acesso à informação e o debate público.
No Brasil, o alerta é reforçado pelo Relatório Nacional sobre a Demência, divulgado em 2023 pelo Ministério da Saúde, que mostrou que 8,5% da população com 60 anos ou mais já convive com algum tipo de demência, o que corresponde a cerca de 1,8 milhão de pessoas.
A projeção é preocupante: até 2050, esse número pode chegar a 5,7 milhões de casos no país.
Programação no Recife
No encontro desta segunda-feira, estarão presentes profissionais de saúde, familiares de pessoas diagnosticadas e representantes de entidades ligadas ao tema.
A SBGG-PE participará com especialistas que vão reforçar a importância do diagnóstico precoce, dos avanços no tratamento e da abordagem humanizada no cuidado de quem convive com a doença.
O evento é gratuito e aberto ao público, com foco em familiares, cuidadores e interessados em compreender melhor os sinais do Alzheimer, estratégias de cuidado e formas de enfrentar os impactos sociais e emocionais da demência.