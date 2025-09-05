Setembro Lilás: Recife recebe roda de conversa sobre Alzheimer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontro gratuito da ABRAz e da SBGG-PE será nesta segunda-feira (8),0 e busca orientar população sobre prevenção, sinais e tratamento da demência

Clique aqui e escute a matéria

O Recife recebe, nesta segunda-feira (8), uma programação especial da campanha Setembro Lilás, mês dedicado à conscientização sobre o Alzheimer e outras demências.

A Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), com apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seccional Pernambuco (SBGG-PE), promove uma roda de conversa às 17h, na Federação Espírita Pernambucana, no bairro do Espinheiro.

O tema do encontro será “Pergunte sobre demência. Pergunte sobre Alzheimer”, com a proposta de esclarecer dúvidas da população e enfrentar o estigma que ainda envolve o diagnóstico.

Alzheimer em números: um desafio de saúde pública

A iniciativa se conecta ao movimento internacional liderado pela Alzheimer’s Disease International, que incentiva o acesso à informação e o debate público.

No Brasil, o alerta é reforçado pelo Relatório Nacional sobre a Demência, divulgado em 2023 pelo Ministério da Saúde, que mostrou que 8,5% da população com 60 anos ou mais já convive com algum tipo de demência, o que corresponde a cerca de 1,8 milhão de pessoas.

A projeção é preocupante: até 2050, esse número pode chegar a 5,7 milhões de casos no país.

Programação no Recife

No encontro desta segunda-feira, estarão presentes profissionais de saúde, familiares de pessoas diagnosticadas e representantes de entidades ligadas ao tema.

A SBGG-PE participará com especialistas que vão reforçar a importância do diagnóstico precoce, dos avanços no tratamento e da abordagem humanizada no cuidado de quem convive com a doença.

O evento é gratuito e aberto ao público, com foco em familiares, cuidadores e interessados em compreender melhor os sinais do Alzheimer, estratégias de cuidado e formas de enfrentar os impactos sociais e emocionais da demência.