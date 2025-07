Novos medicamentos e IA prometem avanço no tratamento do Alzheimer; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Alzheimer ainda é uma doença considerada um enigma para a comunidade de saúde. A dificuldade tem início já no diagnóstico, que costuma ser difícil devido à progressão silenciosa dos sintomas ao longo dos anos.

Crônica e degenerativa, a condição afeta não apenas quem recebe o diagnóstico, mas também impacta significativamente o ambiente social ao redor. Entre os sintomas mais comuns estão a perda de memória, dificuldades de raciocínio e julgamento, desorientação e, em estágios mais avançados, problemas na fala.

Embora o tratamento ainda levante muitas dúvidas entre especialistas, avanços recentes têm trazido novas abordagens que ajudam a aliviar os sintomas. Pesquisas em andamento também oferecem perspectivas promissoras no tratamento e diagnóstico, além de melhora na qualidade de vida dos pacientes.

Novos tratamentos do Alzheimer

Para além dos avanços tecnológicos, novos recursos como o donanemabe (nome comercial Kisunla) e o lecanemab vêm se destacando no tratamento do Alzheimer. Essas medicações têm mostrado potencial para retardar a progressão da doença, especialmente quando administradas nas fases iniciais.

Essas novas drogas são voltadas para as fases inicias da doença, que se manifesta por meio de um comprometimento cognitivo leve (CCL), como detalha o neurologista Mário Mélo, do Hospital Jayme da Fonte. "O CCL é uma fase na qual o paciente tem sintomas, mas eles não tem impacto na funcionalidade do paciente. Na fase de doença leve, os sintomas geram impacto mais substancial na vida do paciente, mas de gravidade menor", afirma.

No Brasil, o uso do donanemabe é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas ainda possuem um alto custo para o tratamento e pode acarretar em efeitos colaterais. A droga é definida como um anticorpo monoclonal que se liga a uma proteína, retardando a progressão da doença.

O neurologista detalha os próximos passos da medicina para o diagnóstico e tratamento do Alzheimer. "Agora o foco será agir no processo que gera a doença e a faz progredir. Até então, o tratamento focava sobretudo no controle dos sintomas, então há grande expectativa sobre isso", pontua.



Pesquisa revela ajuda de IA contra o Alzheimer

Enquanto a cura para o Alzheimer ainda é um desafio, uma pesquisa da Universidade de Cambrigde, no Reino Unido, desenvolveu um modelo de Inteligência Artificial que identifica pacientes com comprometimento cognitivo que possuem maiores chances de desenvolver Alzheimer.

A descoberta veio a público por meio de publicação na revista científica Nature, que destaca a ajuda no tratamento durante o estágio inicial da doença.

Na prática, a IA também pode acelerar o desenvolvimento de tratamentos personalizados para a demência. O destaque também vai para a ferramenta que possui um funcionamento e determinação mais preciso que métodos clínicos tradicionais.

O médico ainda destaca a importância de exames periódicos para que haja o reconhecimento o quanto antes da doença. "O diagnóstico precoce é fundamental para que possamos instituir terapias adequadas o quanto antes e, assim, poder iniciar tratamentos específicos, fazer planejamentos do futuro próximo, além de permitir ao paciente que tome decisões sobre cuidados, questões financeiras e legais", pontua Mário Mélo.

