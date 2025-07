Galpões logísticos no Nordeste: cenário em expansão é palco para a Feira Multimodal 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o Norte e Nordeste despontando como hubs logísticos em expansão, o cenário de investimento em galpões do segmento é cada vez mais favorável

Clique aqui e escute a matéria

O crescimento do e-commerce e a necessidade de entregas cada vez mais rápidas são alguns dos principais fatores para o crescimento dos galpões logísticos. O Nordeste, visto como um hub logístico em potencial, tem se destacado pelos seus polos, principalmente em Pernambuco e na Bahia.

Entre o período de 2020 a 2024, o mercado nordestino apresentou um aumento de 63% na chamada Área Bruta Locável, de acordo com a Buldings. Isso prova não só a força da região, como impulsiona novas estratégias no segmento logístico. Além disso, a expectativa é que o crescimento na região seja superior a 15% no estoque de galpões logísticos até 2026, o que atrai ainda mais investidores nacionais e internacionais.



Tanto a região Norte quanto Nordeste estão em um momento de expansão, e esse destaque culmina na Feira Multimodal Nordeste 2025, que acontece entre os dias 5 e 7 de agosto, onde promove soluções, propostas e debates relevantes para o setor. Com mais de 100 marcas expositoras, o evento tem expectativa de receber 10 mil visitantes, promovendo uma programação técnica com palestras, painéis e debates sobre os desafios e oportunidades do setor.



Leitores do Jornal do Commercio ganham isenção no valor de entrada com o cupom CONVIDADO_JC. Clique aqui para saber mais.

Vantagens dos galpões logísticos

Galpões logísticos surgem com a necessidade de entrega rápidas, demandas de e-commerce e localização estratégica - Divugação/iGalpões

O aumento pela procura por galpões logísticos acontece devido alguns fatores para além de e-commerce: também são geográficos. Acontece que, ao escolher regiões no Norte ou Nordeste, investe-se também na descentralização das operações do eixo Sul-Sudeste.

A força da economia regional, aliada à expansão dos hubs de distribuição, vem impulsionando a construção de novos empreendimentos logísticos. E o perfil dos investidores já sabe o que procurar: localização estratégica e fácil acesso aos centros urbanos. Prova disso são localizações como Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho - ambos em Pernambuco - que se destacam no mapa logístico.

"O futuro do segmento logístico no Nordeste é extremamente promissor. A região tem mostrado um potencial real de crescimento, com demanda crescente por e-commerce e uma movimentação clara de grandes empresas e operadores logísticos em busca de alternativas fora dos centros tradicionais. Pernambuco se tornou uma porta de entrada estratégica para operações no Norte/Nordeste", afirma o expositor Bruno Chaves, diretor da iGalpões, consultoria especializada em galpões logísticos.

Norte e Nordeste em foco na logística

Feira Multimodal Nordeste espera receber 10 mil visitantes ao longo dos três dias de programação - Divulgação

A Feira Multimodal Nordeste chega à sua segunda edição, e aborda temas variados do setor logístico como oportunidades na área, sustentabilidade e integração de modais.

Com o credenciamento aberto, o evento é destinado a públicos estratégicos de toda a cadeira logística, além de órgãos públicos, associações e empresários. A entrada é gratuita para profissionais e empresários do setor. O público em geral poderá participar adquirindo ingresso no valor de R$ 50, válido para os três dias de evento.

Leitores do Jornal do Commercio ganham isenção no valor de entrada com o cupom CONVIDADO_JC. Clique aqui para saber mais.

"A Multimodal Nordeste nasceu para conectar os elos da cadeia logística e mostrar o quanto o Nordeste está preparado para liderar uma nova fase de desenvolvimento do setor no Brasil. Nosso foco é fomentar negócios, promover inovação e consolidar a região como um vetor logístico estratégico para o país", afirma Tatiana Menezes, diretora da feira.



Tatiana Menezes, diretora da Insight Feiras &Negócios e da feira Multimodal Nordeste - Wilton Marcelino/Divulgação

Entre os patrocinadores e apoiadores estão o Complexo de Suape / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo de Pernambuco (patrocínio diamante), Porto do Recife (Patrocínio Ouro), NDD (patrocínio bronze), NEQ e Adepe / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo do Estado (apoio), ABAC, ABIMAQ, Anelog, AMCHAM, FIEPE, ABCOMM, Gristec (apoio institucional), além da Mais Vida (cobertura médica oficial), Carbono B, parceiro ambiental responsável pela neutralização de carbono, os hotéis oficiais Novotel Recife Marina, Marante Plaza e Marante Executive, Ser Logístico e Replybot (parceiros de mídia), com organização e realização da Insight Feiras & Negócios.

Serviço

Feira Multimodal Nordeste 2025



Datas: 5 a 7 de agosto



Horário: 14h às 20h



Local: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 46



Ingressos Gratuito (pessoa jurídica) e R$ 50 (pessoa física)



Credenciamento aqui



Cupom CONVIDADO_JC

Entre os patrocinadores e apoiadores estão o Complexo de Suape / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo de Pernambuco (patrocínio diamante), Porto do Recife (Patrocínio Ouro), NDD (patrocínio bronze), NEQ e Adepe / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo do Estado (apoio), ABAC, ABIMAQ, Anelog, AMCHAM, FIEPE, ABCOMM, Gristec (apoio institucional), além da Mais Vida (cobertura médica oficial), Carbono B, parceiro ambiental responsável pela neutralização de carbono, os hotéis oficiais Novotel Recife Marina, Marante Plaza e Marante Executive, Ser Logístico e Replybot (parceiros de mídia), com organização e realização da Insight Feiras e Negócios.