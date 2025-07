Feira Multimodal Nordeste 2025 é palco de evento de logística com mais de 100 expositores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre os dias 5 e 7 de agosto, o Recife recebe a Feira Multimodal Nordeste 2025, considerada a maior e melhor feira do segmento no Norte e Nordeste. O evento acontece no Recife Expo Center, e reúne mais de 100 marcas expositoras, além de uma programação com palestras e workshops valiosos.

A expectativa é receber 10 mil visitantes ao longo dos três dias - seja nos estandes, painéis ou debates. Entre os temas discutidos estão a transformação digital, sustentabilidade e integração multimodal, além da apresentação de soluções inovadoras que estão redesenhando o futuro da logística no Brasil.

A feira tem como público-alvo empresários, profissionais e especialistas do setor, que ganham acesso gratuito aos três dias de evento. O público em geral, por sua vez, poderá participar adquirindo ingresso no valor de R$ 50.

Pernambuco é escolha da Feira Multimodal Nordeste 2025

Feira Multimodal Nordeste espera receber 10 mil visitantes ao longo dos três dias de programação

Esta é a segunda edição do evento, que escolhe Pernambuco devido seu valor no setor da logística. Acontece que o estado é um hub em expansão devido sua localização estratégica e infraestrutura proporcionadas por Suape e pelo Porto do Recife.

"O objetivo da Multimodal Nordeste é conectar os elos da cadeia logística e mostrar o quanto o Nordeste está preparado para liderar uma nova fase de desenvolvimento do setor no País", afirma Domenico Carneiro, diretor da feira.

Rodrigo da Fonte, Tatiana Menezes, Carol Baía e Domenico Carneiro, diretores da Multimodal Nordeste, com o presidente de honra Manoel Ferreira Júnior

Entre os patrocinadores e apoiadores estão o Complexo de Suape / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo de Pernambuco (patrocínio diamante), Porto do Recife (Patrocínio Ouro), Banco do Nordeste/Governo Federal (patrocínio Prata), NDD (patrocínio bronze), NEQ e Adepe / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo do Estado (apoio), ABAC, ABIMAQ, Anelog, AMCHAM, FIEPE, ABCOMM, Gristec (apoio institucional), além da Mais Vida (cobertura médica oficial), Carbono B, parceiro ambiental responsável pela neutralização de carbono, os hotéis oficiais Novotel Recife Marina, Marante Plaza e Marante Executive, Ser Logístico e Replybot (parceiros de mídia), com organização e realização da Insight Feiras & Negócios.

Programação

Um dos destaques da feira é o chamado painel Conecta Multimodal, que possui um credenciamento à parte e, ao longo dos três dias, aborda temas pertinentes ao segmento.

Os painéis têm duração de 1 hora e possuem diferentes mediadores de acordo com o tema, abordando desde Inteligência Artificial à liderança feminina e complexos logísticos.

No fim, também é aberta uma sessão de debate com os palestrantes do dia, para encerrar o evento. O valor para participar do Conecta Multimodal é de R$ 130 por dia e R$ 300 os três dias. Confira a programação completa:

Programação do painel Conecta Multimodal

Além disso, entre as empresas que são destaque no setor, estão confirmadas a presença dos seguintes expositores:



Drivin Brasil

A Drivin Brasil, scale-up fundada no Chile e especializada em sistemas de gestão de transporte (TMS SaaS), estreia na Multimodal Nordeste como parte de sua expansão regional. Com cinco anos de operação no Brasil e presença em 25 países, a empresa projeta um crescimento de 77% em 2025. A Drivin promete mostrar como sua tecnologia pode reduzir em até 30% os custos de transporte e otimizar o tempo de planejamento em grandes operações logísticas, atendendo clientes como Nestlé, DHL e Grupo Bimbo.

LAM – Grupo Moura

A LAM, braço logístico do Grupo Moura, apresentará na feira suas soluções de transporte rodoviário, armazenagem e operações portuárias voltadas para cabotagem, exportação e importação. Com sede estratégica no Complexo de Suape, a LAM aposta em tecnologia de ponta e uma frota moderna, posicionando-se como parceira de operações críticas. “A feira é uma plataforma relevante para dialogar com o futuro da logística, cada vez mais orientada por dados e sustentabilidade”, afirma Josemário Angelin, gerente da empresa.



Grupo Trino

Com mais de 30 anos de mercado, o Grupo Trino lança na Multimodal sua metodologia “Logística 360°”, composta por cinco etapas integradas que garantem eficiência em operações de warehouse e transporte. A empresa também apresentará inovações como o carrinho tubular, premiado pela Whirlpool no PEX 2025, e demonstrações de tecnologias como drones para inventário, picking by voice e sistemas hands free.

BrasMundi

A pernambucana BrasMundi, com 24 anos de atuação, consolida-se como o maior operador logístico B2B do Nordeste. Com dois centros logísticos no Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca, próximos ao Porto de Suape, a empresa oferece soluções completas de armazenagem, transporte e operações multimodais. Sua estrutura moderna, com 50 mil m² de área de armazenagem e sistemas avançados de segurança, reforça sua liderança no setor.



Vtech

A Vtech, corretora de seguros especializada em seguros de transporte, está se preparando para participar da Multimodal Nordeste 2025. A empresa apresentará suas soluções personalizadas para mitigar riscos no transporte de cargas, reforçando sua expertise e compromisso com a segurança e eficiência nas operações logísticas. Durante o evento, a Vtech buscará fortalecer conexões com clientes, parceiros e outros players do setor, consolidando sua posição como referência em seguros de transporte no Brasil.

Ciat – Logística Integrada

Com quase 15 anos de experiência no mercado, a Ciat aposta em uma logística integrada com infraestrutura própria. Com foco em soluções logísticas integradas e customizadas, oferece serviços como armazenagem, desembaraço aduaneiro, frete internacional em mais de 160 países e transporte rodoviário. Reconhecida por sua excelência, a Ciat busca entregar soluções completas e eficientes, fortalecendo a confiança de clientes de grande porte e reforçando seu papel no cenário logístico nacional e internacional.

Grupo TNS

O Grupo TNS, com quase 30 anos de atuação, é referência nacional em soluções completas de transporte, armazenagem e distribuição. Fundada em 1996, a empresa opera com frota própria e terceirizada, atendendo todo o país com cargas secas, refrigeradas e congeladas. Com estrutura moderna, tecnologia de gestão de estoque (WMS) e serviços como crossdocking e rastreamento em tempo real, a TNS oferece operações ágeis, seguras e personalizadas para diferentes demandas logísticas.