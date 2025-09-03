fechar
Check-up cardíaco: quando começar, quais exames fazer e por que a prevenção é fundamental

Infartos, AVCs e outras doenças cardiovasculares seguem como principal causa de morte no Brasil, mas diagnóstico precoce pode evitar perdas

Por Maria Clara Trajano Publicado em 03/09/2025 às 12:28
A saúde do coração garante mais qualidade de vida - 19 STUDIO/Shutterstock

As doenças cardiovasculares continuam liderando o ranking das que mais matam no Brasil e no mundo. Só em 2024, mais de 240 mil brasileiros perderam a vida em decorrência de problemas no coração, segundo o Ministério da Saúde.

Infartos, AVCs e outras complicações têm um ponto em comum: muitas poderiam ser evitadas com diagnóstico precoce, acompanhamento médico e controle de fatores de risco.

Mas, afinal, quando é a hora certa de iniciar um check-up cardíaco e quais exames realmente fazem diferença?

A partir de que idade começar

Segundo a cardiologista Sandra Maria Alessandri, professora do curso de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), pessoas saudáveis e sem histórico familiar já podem iniciar a avaliação preventiva aos 40 anos.

O ideal é começar com exames laboratoriais básicos — colesterol, glicemia, triglicérides e ácido úrico — e um eletrocardiograma.

“Se não há antecedentes importantes, esse pacote já é suficiente para começar uma avaliação”, explica a médica. “Mas em casos com histórico familiar de doenças cardiovasculares, o acompanhamento precisa começar ainda na infância e se intensificar por volta dos 30 anos”.

Fatores silenciosos que merecem atenção

Muitos riscos para o coração não apresentam sintomas nas fases iniciais. Colesterol alto, glicemia elevada, hipertensão arterial e alterações de ácido úrico são exemplos comuns. “Esses fatores, quando combinados, podem desencadear doenças arterioscleróticas graves”, alerta Alessandri.

A hipertensão e algumas arritmias também podem evoluir de forma silenciosa, reforçando a importância dos exames periódicos.

Jovens também precisam cuidar do coração?

Para adultos jovens com peso saudável, pressão normal e sem histórico familiar, avaliações detalhadas não são obrigatórias. Porém, há exceções.

“Se o jovem vai ingressar em atividades esportivas intensas, por exemplo, deve realizar exames como ECG, ecodopplercardiograma e teste ergoespirométrico”, recomenda a especialista.

Estilo de vida também pesa: tabagismo, má alimentação, sedentarismo e sono irregular aumentam significativamente o risco cardiovascular.

Estresse, ansiedade e hormônios

Embora não apareçam em exames tradicionais, o estresse e a ansiedade afetam diretamente o coração. O excesso de cortisol pode elevar a pressão arterial, alterar a glicemia e prejudicar o sono.

“A avaliação começa por uma boa anamnese, onde se localizam os fatores estressantes. Depois, exames laboratoriais ajudam a medir o impacto”, afirma Alessandri.

No caso das mulheres, os hormônios também desempenham papel importante. Antes da menopausa, o risco cardiovascular é menor em comparação aos homens da mesma faixa etária, mas aumenta após a queda hormonal.

O uso de anticoncepcionais, especialmente aliado ao tabagismo, pode elevar a chance de eventos trombóticos.

Quando procurar o especialista

O clínico geral pode conduzir os exames iniciais e monitorar a pressão arterial. Mas, em caso de alterações ou sintomas sugestivos, a avaliação com cardiologista é indispensável.

“Mesmo sem sintomas, um bom exame clínico pode identificar sinais iniciais de doenças graves. A consulta especializada é a chance de prevenir antes que a situação se torne crítica”, reforça a médica.

Prevenção salva vidas

Segundo a Opas, mais de três quartos das mortes por doenças cardiovasculares ocorrem em países de baixa e média renda, como o Brasil. Entre as mortes prematuras por doenças crônicas, 37% têm origem cardiovascular.

“Não é que os pacientes resistam ao cardiologista — é que, sem sintomas, não se sentem motivados a ir”, avalia Alessandri. “Por isso, o papel do médico assistente é mostrar que o check-up salva vidas. Quanto antes começarmos, melhor”.

