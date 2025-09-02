Dia A promove inclusão e lazer para crianças com neurodivergências no Cabo de Santo Agostinho
Evento gratuito reúne famílias com crianças autistas, com deficiências e síndromes raras, oferecendo serviços de saúde, oficinas e recreação
A 3ª edição do Dia A já tem data marcada: será no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, das 8h às 12h, em frente à Clínica Grupo Acolher, no Cabo de Santo Agostinho.
O evento, gratuito e exclusivo para crianças com neurodivergências e deficiências e suas famílias, oferece uma manhã de inclusão, cuidado e lazer, com programação variada que vai de oficinas e shows a serviços de saúde e cidadania.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponível no perfil @clinicagrupoacolher.
Reunindo famílias de crianças com autismo, deficiências e síndromes raras, a iniciativa é promovida pela Clínica Grupo Acolher, que atua com terapias multidisciplinares no Cabo de Santo Agostinho e em Jaboatão dos Guararapes.
“Muitas famílias não conseguem pagar terapias ou ter acesso a espaços inclusivos. Esse dia oferece serviços gratuitos, orientação profissional e um momento de lazer sem barreiras. Ludicidade, acolhimento a toda família. Significa resgatar dignidade e fortalecer laços. Quando abrimos um espaço de inclusão, mostramos para a sociedade que todos merecem respeito, oportunidade e visibilidade”, destaca Taísa Noronha, sócia-fundadora da Clínica Grupo Acolher e uma das idealizadoras do projeto.
Programação e novidades da edição 2025
A estrutura do evento contará com palco, tendas, brinquedos infláveis, oficinas infantis, shows, distribuição gratuita de lanches, pipoca, algodão doce, água, além de sorteios e brindes.
Os pais também terão acesso a um espaço de relaxamento e autocuidado, enquanto profissionais oferecem serviços como aferição de pressão, glicemia, orientação jurídica e social.
Entre as novidades desta edição estão:
- Bazar Solidário, em parceria com o Instituto Casa Mosaico Abraça-me, com roupas, calçados, brinquedos e acessórios a preços acessíveis (R$10 a R$20). Toda a renda será revertida para projetos sociais e compra de cestas de final de ano para famílias assistidas;
- Feirinha de Empreendedores Atípicos, com produtos feitos por mães e pessoas atípicas;
- Corte de cabelo gratuito com o influenciador Edivertido, do Edivertido Salão e Barbearia.
As doações para o Bazar Solidário podem ser entregues até a véspera do evento nas unidades da Clínica Grupo Acolher em Jaboatão e no Cabo de Santo Agostinho.
Como participar
- Famílias: inscrições abertas a partir de 1º de setembro pelo link na bio do Instagram @clinicagrupoacolher. Vagas limitadas.
- Voluntários e empresas: inscrições abertas para oficinas e apoio estrutural/serviços pelo formulário.
- Feirinha da inclusão: inscrições limitadas pelo Instagram da clínica.