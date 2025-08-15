Projeto formado por pessoas transexuais, o Coletivo Eagles abre portas para a diversidade no futsal
O projeto tem como objetivo principal usar o esporte como forma de pertencimento e promover saúde, autoestima e combate à transfobia
Visando acolher e unir pessoas transexuais, o Coletivo Eagles surge para combater a transfobia no cenário esportivo. O movimento é um time de futsal formado apenas por pessoas trans do Recife e que semanalmente se juntam para jogar e discutir sobre suas experiências.
A equipe foi fundada em 2023 e hoje em dia tem 30 integrantes. Eles realizam os treinos no Núcleo de Educação Física da UFPE juntamente com o Núcleo de Políticas LGBT da universidade.
O objetivo do coletivo é criar um futsal inclusivo, que leve em consideração os diferentes corpos presentes, sempre priorizando a participação.
Abel, integrante e comunicador do Coletivo, conta que o futsal é utilizado como ferramenta de potencialização e acolhimento, que promove saúde, autoestima e combate à transfobia.
“Nossa coletividade possui uma grande interseccionalidade e ter olhos atentos a isso é o que tem nos fortalecido nessa jornada. Cada pessoa é única em seu corpo e sua história.”, afirma.
Semanalmente, eles realizam uma roda de diálogos criando um espaço seguro para trocas de experiências e relatos. Para formar além de um time, uma rede de apoio entre todos.
Competições
Em junho de 2024, a equipe teve sua primeira participação numa competição, nos Jogos do Orgulho, evento realizado pela Prefeitura do Recife através da Secretaria Executiva de Juventude do Recife.
Eles disputaram na categoria masculina contra 3 equipes, e pretendem jogar novamente esse ano da competição.
Além dos Jogos do Orgulho, eles fazem amistosos contra outras equipes do estado.
O último foi no dia 20 de julho, contra o Transviver, que é outro time de futsal para pessoas trans em Recife.
Como participar
Para participar dos treinos do Eagles, é só acessar a página do Instagram (@eaglesfcrecife) e clicar no link na bio, onde tem o formulário de inscrição.
Para Abel, o projeto além de ter trazido novas amizades, o ajudou no seu processo de auto aceitação.
“O coletivo significa a possibilidade de mudar nossas realidades, poder viver em um mundo que me aceita como eu sou.”
