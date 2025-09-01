Hospital Oswaldo Cruz passa a concentrar diagnóstico e tratamento de meningite pediátrica
A partir de setembro, hospital reúne em um só local todas as etapas de cuidado de crianças com suspeita ou confirmação da doença
O Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife, passa a ser referência em meningite pediátrica a partir de setembro. A unidade vai concentrar todas as etapas do atendimento de crianças com suspeita ou confirmação da doença, desde a coleta do líquido cefalorraquidiano (LCR) — procedimento essencial para o diagnóstico — até a condução terapêutica e a alta hospitalar.
Com a mudança, os exames que antes eram realizados no Hospital Correia Picanço passam a ser feitos no HUOC. Os casos em adultos seguem sob responsabilidade do Correia Picanço.
Diagnóstico mais ágil
A coleta do LCR, também chamado de líquor, é fundamental para identificar se há meningite e qual o agente causador da inflamação.
Normalmente o fluido é límpido e incolor; quando apresenta turvação, pode ser sinal de infecção. O exame é considerado um passo decisivo para definir a conduta terapêutica adequada.
Hospital de referência
Segundo a coordenadora médica da Linha de Cuidado Pediátrica do HUOC, Débora Almeida, a centralização fortalece a atuação da unidade como referência em doenças infectocontagiosas infantis.
“Nosso serviço passa a ser referência no atendimento de meningites e encefalites, fortalecendo ainda mais o papel do hospital de alta complexidade. Essa conquista reafirma o compromisso da instituição em oferecer assistência integral e de excelência, sobretudo em contextos de surtos, epidemias e pandemias”, destacou.
Atenção à meningite
A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.
O tratamento varia conforme a origem: nos casos bacterianos, envolve antibioticoterapia, além de medicamentos de suporte e monitoramento constante do quadro clínico; já as formas virais costumam exigir apenas acompanhamento e alívio de sintomas.