Hospital Oswaldo Cruz passa a concentrar diagnóstico e tratamento de meningite pediátrica

A partir de setembro, hospital reúne em um só local todas as etapas de cuidado de crianças com suspeita ou confirmação da doença

O Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife, passa a ser referência em meningite pediátrica a partir de setembro. A unidade vai concentrar todas as etapas do atendimento de crianças com suspeita ou confirmação da doença, desde a coleta do líquido cefalorraquidiano (LCR) — procedimento essencial para o diagnóstico — até a condução terapêutica e a alta hospitalar.

Com a mudança, os exames que antes eram realizados no Hospital Correia Picanço passam a ser feitos no HUOC. Os casos em adultos seguem sob responsabilidade do Correia Picanço.

Diagnóstico mais ágil

A coleta do LCR, também chamado de líquor, é fundamental para identificar se há meningite e qual o agente causador da inflamação.

Normalmente o fluido é límpido e incolor; quando apresenta turvação, pode ser sinal de infecção. O exame é considerado um passo decisivo para definir a conduta terapêutica adequada.

Hospital de referência

Segundo a coordenadora médica da Linha de Cuidado Pediátrica do HUOC, Débora Almeida, a centralização fortalece a atuação da unidade como referência em doenças infectocontagiosas infantis.

“Nosso serviço passa a ser referência no atendimento de meningites e encefalites, fortalecendo ainda mais o papel do hospital de alta complexidade. Essa conquista reafirma o compromisso da instituição em oferecer assistência integral e de excelência, sobretudo em contextos de surtos, epidemias e pandemias”, destacou.

Atenção à meningite

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

O tratamento varia conforme a origem: nos casos bacterianos, envolve antibioticoterapia, além de medicamentos de suporte e monitoramento constante do quadro clínico; já as formas virais costumam exigir apenas acompanhamento e alívio de sintomas.