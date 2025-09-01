fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Hospital Oswaldo Cruz passa a concentrar diagnóstico e tratamento de meningite pediátrica

A partir de setembro, hospital reúne em um só local todas as etapas de cuidado de crianças com suspeita ou confirmação da doença

Por Maria Clara Trajano Publicado em 01/09/2025 às 13:43
O Hospital Oswaldo Cruz é o Hospital Universitário da Universidade de Pernambuco (UPE)
O Hospital Oswaldo Cruz é o Hospital Universitário da Universidade de Pernambuco (UPE) - JUNIOR SOUZA / JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

O Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife, passa a ser referência em meningite pediátrica a partir de setembro. A unidade vai concentrar todas as etapas do atendimento de crianças com suspeita ou confirmação da doença, desde a coleta do líquido cefalorraquidiano (LCR) — procedimento essencial para o diagnóstico — até a condução terapêutica e a alta hospitalar.

Com a mudança, os exames que antes eram realizados no Hospital Correia Picanço passam a ser feitos no HUOC. Os casos em adultos seguem sob responsabilidade do Correia Picanço.

Leia Também

Diagnóstico mais ágil

A coleta do LCR, também chamado de líquor, é fundamental para identificar se há meningite e qual o agente causador da inflamação.

Normalmente o fluido é límpido e incolor; quando apresenta turvação, pode ser sinal de infecção. O exame é considerado um passo decisivo para definir a conduta terapêutica adequada.

Hospital de referência

Segundo a coordenadora médica da Linha de Cuidado Pediátrica do HUOC, Débora Almeida, a centralização fortalece a atuação da unidade como referência em doenças infectocontagiosas infantis.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Nosso serviço passa a ser referência no atendimento de meningites e encefalites, fortalecendo ainda mais o papel do hospital de alta complexidade. Essa conquista reafirma o compromisso da instituição em oferecer assistência integral e de excelência, sobretudo em contextos de surtos, epidemias e pandemias”, destacou.

Saiba como assistir aos videocasts do JC

Atenção à meningite

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

O tratamento varia conforme a origem: nos casos bacterianos, envolve antibioticoterapia, além de medicamentos de suporte e monitoramento constante do quadro clínico; já as formas virais costumam exigir apenas acompanhamento e alívio de sintomas.

Leia também

Novo espaço acolhe crianças e adolescentes com câncer e seus familiares no Hospital Oswaldo Cruz
NOVO EQUIPAMENTO

Novo espaço acolhe crianças e adolescentes com câncer e seus familiares no Hospital Oswaldo Cruz
Nova vacina contra meningite no SUS: entenda a mudança na proteção dos bebês
IMUNIZAÇÃO

Nova vacina contra meningite no SUS: entenda a mudança na proteção dos bebês

Compartilhe

Tags