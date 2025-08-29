DPOC: doença respiratória crônica associada ao tabagismo mata milhares de pessoas no Brasil; influenciadora Vovó Cora foi vítima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No Dia Nacional de Combate ao Fumo (26), especialista alerta sobre os riscos da DPOC e a importância de diagnóstico precoce e tratamento adequado

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), quinta principal causa de morte no Brasil, é um problema de saúde ligado principalmente ao tabagismo e que não tem cura. No início desta semana, a influenciadora Coracy Arantes, conhecida como Vovó Cora, faleceu em São Paulo em decorrência de complicações da DPOC.



O Dia Nacional do Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto desde que foi instituído pela Lei n° 7.488/86, tem por objetivo conscientizar a população sobre os riscos da nicotina, a importância do diagnóstico precoce e o acesso a tratamentos e programas de reabilitação pulmonar, ressaltando que o tabagismo pode vitimar para além de quem fuma.

O que é a DPOC?

A DPOC é uma doença respiratória crônica caracterizada pela obstrução persistente das vias aéreas, o que dificulta a respiração e provoca sintomas como falta de ar, tosse e produção de muco. Embora não exista cura, a doença pode ser tratada de forma a reduzir sintomas, prevenir crises e melhorar a qualidade de vida.

O principal fator associado à DPOC é o tabagismo, definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a a dependência da droga nicotina, presente em qualquer derivado do tabaco, seja cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguilé.

As crises da doença, chamadas de exacerbações, pioram rapidamente a função pulmonar e aumentam o risco de hospitalizações. No Brasil, a DPOC é a quinta maior causa de mortes, com uma taxa de mortalidade anual de 51,5 a cada 100 mil habitantes entre 2010 e 2018, de acordo com o Relatório para a Sociedade n° 479, de 2024.

Prevenção e tratamento

Para reduzir a progressão da doença, o Ministério da Saúde recomenda a cessação do tabagismo, prática de exercícios físicos regulares, acompanhamento médico e adesão ao tratamento, que pode incluir medicação, reabilitação pulmonar e suplementação de oxigênio em casos graves. Manter a vacinação contra influenza, pneumonia e covid-19 também é parte fundamental do cuidado.

E quanto antes iniciar o tratamento, melhor será o resultado, como explica o médico pneumologista e gerente de Grupo Médico da GSK, Bernardo Maranhão: "a intervenção precoce é essencial para prevenir crises graves que podem levar à hospitalização e à progressão acelerada da doença".

Dia Nacional de Combate ao Fumo

Comemorado em 29 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi instituído em 1986, por meio da Lei n° 7.488, e busca alertar a população sobre os malefícios do consumo de nicotina e reforçar políticas de prevenção.

O objetivo é reduzir o número de fumantes, incentivar o diagnóstico precoce da DPOC e ampliar o acesso a tratamentos, incluindo reabilitação pulmonar e programas de cessação do tabagismo disponíveis pelo SUS.

O tema ainda é urgente, mesmo após quase 40 anos da criação da lei. Isso é evidenciado quando entendemos que o tabaco causa danos ao meio ambiente como um todo, contribuindo direta e indiretamente para o surgimento de doenças respiratórias como a DPOC.

Vovó Cora

Coracy Arantes, a Vovó Cora - Reprodução/Instagram @blogdacora

Conhecida por seus vídeos de maquiagem e mensagens de autoestima para mulheres maduras, Coracy Arantes, a Vovó Cora, faleceu aos 82 anos na última terça-feira (26), vítima de uma parada cardiorrespiratória associada a um edema cerebral, complicações da Doença Respiratória Pulmonar Crônica.

Cora esteve internada desde o dia 21, enfrentando crises da doença que se agravaram com o tempo. O gerente médico da GSK Brasil, Wandilson Junior, explica que pessoas com a doença apresentam risco elevado de desenvolver comorbidades, principalmente problemas cardiovasculares, que se intensificam durante crises de falta de ar e inflamação intensa.

"Recentemente, a literatura vem chamando a atenção para uma associação entre DPOC e AVC. Vale ressaltar que essas condições são doenças que compartilham muitos fatores de risco, sendo o tabagismo um dos principais", explica Wandilson Junior.

A principal recomendação a ser feita nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo é parar de fumar. "Parar de fumar continua sendo uma das medidas mais importantes para reduzir o risco tanto de doenças respiratórias quanto de problemas cardiovasculares graves, como o AVC", conclui o médico.

