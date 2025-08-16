Recife terá novo laboratório municipal de exames, com aumento de 40% na oferta em 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com recursos federais, projeto prevê a construção de uma recepção com 249 lugares e 10 boxes para coleta - atualmente são 100 lugares e 5 boxes

Clique aqui e escute a matéria

Uma nova sede do Laboratório Municipal de Saúde Julião Paulo da Silva será construída em Casa Amarela (Av. Norte, 5616), na Zona Norte do Recife. A unidade substituirá a atual, localizada ao lado do Procape, em Santo Amaro.

Com a expansão do pronto-socorro cardiológico do Procape, o laboratório será transferido e contará com aquisição de equipamentos, insumos e contratação de profissionais. A iniciativa é financiada com recursos do governo federal.

Segundo a Prefeitura, a expectativa é dobrar a capacidade de coletas e ampliar em 40% a oferta de exames até 2027. O anúncio foi feito pelo prefeito João Campos em conjunto com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na sexta-feira (25).

Estrutura da nova unidade

O projeto prevê a construção de uma recepção com 249 lugares e 10 boxes para coleta - atualmente são 100 lugares e 5 boxes. A previsão é de que as obras comecem em dezembro deste ano, com conclusão programada para dezembro de 2027.

Leia Também Real Hospital Português receberá novo equipamento de radioterapia para pacientes do SUS, anuncia ministro

Atualmente, o laboratório realiza 3.300 coletas por mês. Com a expansão, esse número deve chegar a 6.600. Já a produção mensal de exames passará de 324.600 para 454.440 em um período de 30 dias.

Tipos de exames realizados

A unidade realiza análises em patologia clínica (sangue, urina, hanseníase, ISTs, citopatologia e histopatologia, entre outros) e também exames bromatológicos, como análises de água, qualidade do leite humano, alimentos e outros produtos que podem causar doenças e surtos.

"Quero agradecer ao Procape por ter aceitado este desafio, porque, às vezes, temos até o recurso para repassar, mas não temos uma instituição para fazer o repasse", destacou Alexandre Padilha.

Leia Também Ministro da Saúde anuncia novos investimentos para fortalecer atendimento oncológico em hospitais de referência no Recife

"O desafio que assinamos aqui é que cerca de 350 pessoas estão esperando na fila para fazer uma cirurgia que pode salvar uma vida. Então, este recurso que estamos passando está sendo feito com muita alegria e a certeza de que cada real vai passar pelo Fundo Estadual de Saúde e cada real significa uma vida salva".

Já João Campos ressaltou que a Prefeitura irá abrir mão do laboratório central para construir a nova unidade. "Vamos dar a oportunidade de o Procape e a UPE crescerem e terem um espaço maior para atender mais pessoas", disse o gestor.

Autoridades presentes

O anúncio contou ainda com a presença da reitora da Universidade de Pernambuco (UPE), Maria do Socorro; da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do diretor do Procape, Ricardo Lima; do senador Humberto Costa; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; do secretário de Atenção Especializada em Saúde, Mozart Sales; da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque; e da secretária estadual de Saúde, Zilda do Rego Cavalcanti.

Saiba como se inscrever na newsletter JC