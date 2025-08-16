Recife terá novo laboratório municipal de exames, com aumento de 40% na oferta em 2027
Com recursos federais, projeto prevê a construção de uma recepção com 249 lugares e 10 boxes para coleta - atualmente são 100 lugares e 5 boxes
Uma nova sede do Laboratório Municipal de Saúde Julião Paulo da Silva será construída em Casa Amarela (Av. Norte, 5616), na Zona Norte do Recife. A unidade substituirá a atual, localizada ao lado do Procape, em Santo Amaro.
Com a expansão do pronto-socorro cardiológico do Procape, o laboratório será transferido e contará com aquisição de equipamentos, insumos e contratação de profissionais. A iniciativa é financiada com recursos do governo federal.
Segundo a Prefeitura, a expectativa é dobrar a capacidade de coletas e ampliar em 40% a oferta de exames até 2027. O anúncio foi feito pelo prefeito João Campos em conjunto com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na sexta-feira (25).
Estrutura da nova unidade
O projeto prevê a construção de uma recepção com 249 lugares e 10 boxes para coleta - atualmente são 100 lugares e 5 boxes. A previsão é de que as obras comecem em dezembro deste ano, com conclusão programada para dezembro de 2027.
Atualmente, o laboratório realiza 3.300 coletas por mês. Com a expansão, esse número deve chegar a 6.600. Já a produção mensal de exames passará de 324.600 para 454.440 em um período de 30 dias.
Tipos de exames realizados
A unidade realiza análises em patologia clínica (sangue, urina, hanseníase, ISTs, citopatologia e histopatologia, entre outros) e também exames bromatológicos, como análises de água, qualidade do leite humano, alimentos e outros produtos que podem causar doenças e surtos.
"Quero agradecer ao Procape por ter aceitado este desafio, porque, às vezes, temos até o recurso para repassar, mas não temos uma instituição para fazer o repasse", destacou Alexandre Padilha.
"O desafio que assinamos aqui é que cerca de 350 pessoas estão esperando na fila para fazer uma cirurgia que pode salvar uma vida. Então, este recurso que estamos passando está sendo feito com muita alegria e a certeza de que cada real vai passar pelo Fundo Estadual de Saúde e cada real significa uma vida salva".
Já João Campos ressaltou que a Prefeitura irá abrir mão do laboratório central para construir a nova unidade. "Vamos dar a oportunidade de o Procape e a UPE crescerem e terem um espaço maior para atender mais pessoas", disse o gestor.
Autoridades presentes
O anúncio contou ainda com a presença da reitora da Universidade de Pernambuco (UPE), Maria do Socorro; da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do diretor do Procape, Ricardo Lima; do senador Humberto Costa; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; do secretário de Atenção Especializada em Saúde, Mozart Sales; da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque; e da secretária estadual de Saúde, Zilda do Rego Cavalcanti.