Real Hospital Português receberá novo equipamento de radioterapia para pacientes do SUS, anuncia ministro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tempo de espera em Pernambuco deve ser reduzido com a chegada de acelerador linear de R$ 10 milhões; uso será exclusivo para atendimentos do SUS

Clique aqui e escute a matéria

O Real Hospital Português (RHP), no Recife, receberá um novo acelerador linear para tratamento oncológico. O anúncio foi feito na quinta-feira (14) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante visita à unidade.

O equipamento, avaliado em cerca de R$ 10 milhões, foi viabilizado pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e será exclusivo para atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Programa Agora Tem Especialistas

A iniciativa integra o Programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, criado para ampliar o acesso a atendimentos de alta complexidade e reduzir o tempo de espera para exames, cirurgias e terapias especializadas.

Atualmente, 369 equipamentos de radioterapia no país atendem exclusivamente o SUS, para uma população de mais de 164 milhões de pessoas que dependem integralmente do sistema.

Expectativa é superar o dobro dos atendimentos

Durante a visita, Padilha conheceu os aceleradores já em operação no RHP e o bunker que abrigará o novo aparelho. "Com esse novo acelerador que vem para o Hospital Português, vamos conseguir mais do que dobrar o número de atendimentos a pacientes do SUS no hospital", explica.

Bunker que receberá novo acelerador linear para tratamento oncológico em atendimentos do SUS no Real Hospital Português - Divulgação

Com o reforço, o hospital pretende ampliar o número de sessões de radioterapia, reduzir a fila de espera e garantir início mais rápido do tratamento. Em 2024, a unidade já havia realizado grande volume de atendimentos oncológicos para pacientes da rede pública.

E sobre o Programa Agora Tem Especialistas, o chefe da pasta disse que "vai aumentar em mais de 50% os procedimentos de cateterismo e cirurgia geral", conclui.

Parceria público-privada na saúde

O Ministério da Saúde considera a ampliação da rede radioterápica estratégica para atender à demanda reprimida no estado, dado que atrasos de 30 a 60 dias no início da radioterapia podem elevar em até 8% a mortalidade de pacientes oncológicos, apontam estudos.

Para o provedor do RHP, Alberto Ferreira da Costa Junior, a visita do ministro e a doação do equipamento reforçam "a importância do diálogo e da cooperação entre instituições públicas e privadas para ampliar o acesso e melhorar a qualidade da saúde no nosso país".

Saiba como assistir aos Videocasts do JC