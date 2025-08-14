Hospital da Pessoa Idosa completa mais de um ano sem casos de infecção urinária na UTI
Projeto "Saúde em Nossas Mãos" ajudou a reduzir significativamente as infecções relacionadas à assistência, garantindo mais segurança aos pacientes
O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), ligado à Prefeitura do Recife, atingiu um marco importante na segurança do paciente: mais de um ano sem registro de infecção do trato urinário (ITU) associada a dispositivo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O último caso foi em fevereiro de 2024. O resultado é fruto da implantação do projeto Saúde em Nossas Mãos, iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) que reúne estratégias para reduzir em 50% as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) no triênio 2024-2026.
Redução expressiva em outros tipos de infecção
Além da marca de zero casos de infecção urinária na UTI, o Hospital da Pessoa Idosa também apresentou queda significativa em outros indicadores de infecção.
No primeiro semestre de 2025, os casos de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) caíram 90% em comparação ao mesmo período de 2024 — de seis para apenas um registro. As Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCL) diminuíram 60%, passando de cinco para dois casos.
Estratégias que fizeram a diferença
As ações implementadas desde a chegada do projeto incluem:
- Intensificação das auditorias para monitorar a higiene das mãos entre os profissionais;
- Alteração do local de preparo das medicações para pacientes da UTI;
- Revisão e padronização de protocolos de assistência e segurança;
- Capacitação constante das equipes para prevenção de IRAS.
Parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein
No dia 6 de agosto, consultores do Hospital Israelita Albert Einstein estiveram na unidade para acompanhar o andamento do projeto.
“O objetivo da nossa visita foi observar os processos e como estão sendo desenvolvidos aqueles que focam na redução das IRAS. O hospital tem uma equipe muito receptiva, aberta a novas orientações e ideias. É um prazer acompanhar essa unidade”, destacou Midiã Martinez Matias, consultora do Escritório de Excelência do Einstein.
“Com a visita do Einstein a gente pôde ver todas as modificações que fizemos para melhorar o controle de IRAS na UTI e identificar novas oportunidades de melhoria. É notório o engajamento da equipe e, cada dia mais, buscamos aperfeiçoar nossa qualidade. O benefício disso é um paciente melhor assistido, seguro e sem infecções”, afirma a enfermeira Rebeca Aragão, líder da UTI do HECPI.
As infecções relacionadas à assistência à saúde são um dos eventos adversos mais frequentes e representam grave problema de saúde pública. Elas aumentam a morbidade, a mortalidade e os custos hospitalares.