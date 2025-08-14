fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Hospital da Pessoa Idosa completa mais de um ano sem casos de infecção urinária na UTI

Projeto "Saúde em Nossas Mãos" ajudou a reduzir significativamente as infecções relacionadas à assistência, garantindo mais segurança aos pacientes

Por Maria Clara Trajano Publicado em 14/08/2025 às 18:55
Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa fica localizado no bairro da Est&acirc;ncia
Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa fica localizado no bairro da Estância - BRENDA ALCÂNTARA/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), ligado à Prefeitura do Recife, atingiu um marco importante na segurança do paciente: mais de um ano sem registro de infecção do trato urinário (ITU) associada a dispositivo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O último caso foi em fevereiro de 2024. O resultado é fruto da implantação do projeto Saúde em Nossas Mãos, iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) que reúne estratégias para reduzir em 50% as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) no triênio 2024-2026.

Leia Também

Redução expressiva em outros tipos de infecção

Além da marca de zero casos de infecção urinária na UTI, o Hospital da Pessoa Idosa também apresentou queda significativa em outros indicadores de infecção.

No primeiro semestre de 2025, os casos de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) caíram 90% em comparação ao mesmo período de 2024 — de seis para apenas um registro. As Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCL) diminuíram 60%, passando de cinco para dois casos.

Estratégias que fizeram a diferença

As ações implementadas desde a chegada do projeto incluem:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Intensificação das auditorias para monitorar a higiene das mãos entre os profissionais;
  • Alteração do local de preparo das medicações para pacientes da UTI;
  • Revisão e padronização de protocolos de assistência e segurança;
  • Capacitação constante das equipes para prevenção de IRAS.

Parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein

No dia 6 de agosto, consultores do Hospital Israelita Albert Einstein estiveram na unidade para acompanhar o andamento do projeto.

“O objetivo da nossa visita foi observar os processos e como estão sendo desenvolvidos aqueles que focam na redução das IRAS. O hospital tem uma equipe muito receptiva, aberta a novas orientações e ideias. É um prazer acompanhar essa unidade”, destacou Midiã Martinez Matias, consultora do Escritório de Excelência do Einstein.

“Com a visita do Einstein a gente pôde ver todas as modificações que fizemos para melhorar o controle de IRAS na UTI e identificar novas oportunidades de melhoria. É notório o engajamento da equipe e, cada dia mais, buscamos aperfeiçoar nossa qualidade. O benefício disso é um paciente melhor assistido, seguro e sem infecções”, afirma a enfermeira Rebeca Aragão, líder da UTI do HECPI.

As infecções relacionadas à assistência à saúde são um dos eventos adversos mais frequentes e representam grave problema de saúde pública. Elas aumentam a morbidade, a mortalidade e os custos hospitalares.

Leia também

Com obras iniciadas, Hospital do Idoso do Recife deve ser inaugurado em 2020
Saúde

Com obras iniciadas, Hospital do Idoso do Recife deve ser inaugurado em 2020

Compartilhe

Tags