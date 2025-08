Em Pernambuco, número de cirurgias eletivas e exames especializados aumentam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com quase 40 mil cirurgias realizadas neste ano, estado apresenta melhora nos atendimentos represados. Os dados são de janeiro até maio deste ano

Entre janeiro e maio de 2025, foram realizadas 39.801 cirurgias eletivas no sistema público de saúde de Pernambuco.

O número representa pouco mais da metade do total registrado ao longo de 2023 (77.659) e cerca de 42% do que foi contabilizado em 2024 (94.033), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Cirurgias eletivas são procedimentos agendados com antecedência, que não se enquadram em situações de urgência ou emergência.

Embora não sejam imediatas, são importantes para a qualidade de vida do paciente, como cirurgias de hérnia, vesícula, varizes, entre outras.

A marca faz parte do programa Cuida PE, criado em março de 2023 com o objetivo de reduzir a fila por procedimentos cirúrgicos, exames e consultas especializadas.

Exames de imagem e consultas ambulatoriais

Além das cirurgias, exames como tomografias e ressonâncias também tiveram aumento no período. Foram realizados 124.804 exames de tomografia computadorizada e 46.138 ressonâncias magnéticas até maio deste ano.

Nas Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs), que concentram as consultas ambulatoriais de média complexidade, foram registrados 208.196 atendimentos no mesmo período. O número equivale a quase metade do total de consultas realizadas em todo o ano passado.

A logística de deslocamento dos pacientes até os centros cirúrgicos e unidades de imagem continua sendo um dos principais desafios para o acesso ao atendimento.

Em abril de 2024, o governo estadual passou a disponibilizar vans para transporte de pacientes que precisam realizar cirurgias eletivas. Segundo a secretaria, mais de 10 mil pessoas utilizaram o serviço entre janeiro e maio deste ano.

O programa Cuida PE é voltado à população usuária do SUS que aguarda por cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas.

Os serviços são ofertados em unidades públicas e contratualizadas distribuídas em todas as regiões do estado.



