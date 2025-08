Leite materno salva vidas e ajuda a fortalecer bebês prematuros; saiba como doar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O leite materno é o alimento mais completo para o bebê, especialmente nos primeiros meses de vida. Rico em nutrientes, anticorpos e células de defesa, ele reduz o risco de infecções, fortalece o sistema imunológico e contribui para o desenvolvimento da criança.

Em casos de bebês internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, que muitas vezes nasceram prematuros ou com baixo peso, esse leite pode significar a diferença entre a vida e a morte.

No Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de apoio ao aleitamento materno, o Banco de Leite Humano do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) reforça a necessidade de doações. A demanda é contínua e o estoque precisa estar sempre abastecido para atender os pequenos pacientes da UTI e da maternidade.

Doar leite materno é seguro, simples e pode ser feito de casa

Toda mulher que está amamentando e estiver saudável pode doar leite. Para isso, é necessário apresentar exames recentes de HIV, HTLV I e II, VDRL, Hepatites B e C e hemograma — geralmente realizados durante o pré-natal.

A doadora pode optar por fazer a coleta em casa e agendar a retirada com a equipe do IMIP ou ir presencialmente ao banco de leite para realizar a extração no local.

Para quem escolhe doar em casa, é importante seguir os cuidados de higiene no momento da coleta:

Usar touca e máscara (ou fralda cobrindo nariz e boca);

Lavar as mãos até o cotovelo, remover anéis, pulseiras e relógios;

Higienizar as mamas com água corrente e secar com pano limpo;

Desprezar os cinco primeiros jatos de leite antes de iniciar a coleta.

O leite deve ser armazenado em potes de vidro com tampa plástica, como os de café solúvel. O leite será extraído até 2 dedos abaixo da tampa.

Para esterilizar os potes e tampas, basta lavar com sabonete neutro e colocá-los abertos dentro de um recipiente com água e ferver por 15 minutos. Ao final, deixá-los de cabeça para baixo secando em um pano limpo.

Os frascos com o leite que será doado devem ser colocados em freezer ou congelador, identificados com nome, data e horário da coleta. A doadora pode entrar em contato com o Banco de Leite Humano do IMIP em até 10 dias após a coleta para agendar a retirada dos frascos congelados, pelos telefones (81) 2122-4103 ou 2122-4719.

Caso a lactante deseje, pode levar o leite já armazenado em casa ao IMIP em caixa térmica com barras de gelo, também dentro do prazo e condições adequadas.

É possível doar presencialmente no IMIP

As mulheres que preferem realizar a doação no próprio IMIP também são bem-vindas. Basta apresentar os exames exigidos e comparecer ao banco de leite com os potes de vidro previamente esterilizados (se tiver, pois o IMIP também dispõe de frascos, apesar da alta rotatividade).

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista – Recife.

Para os que desejam ajudar mas não estão amamentando, o IMIP também aceita doação de potes de vidro com tampa de plástico vazios.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Por que doar?

O leite materno é fundamental para bebês prematuros e de baixo peso internados em UTIs neonatais. O aleitamento materno, incluindo a doação de leite, pode reduzir em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos por causas preveníveis, segundo o Ministério da Saúde.

1 litro de leite humano pode alimentar até dez recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do bebê, 1 ml de leite por refeição pode ser o suficiente para nutri-lo.

Em balanço referente ao ano de 2024, o Ministério da Saúde registrou a doação de 245,7 mil litros de leite humano por 193 mil mulheres lactantes, ampliando as chances de recuperação de 219,3 mil bebês prematuros e de baixo peso internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal em todo o País.