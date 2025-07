Dia da amamentação: aleitamento materno fortalece vínculo, protege a saúde e previne doenças graves

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A amamentação exclusiva até os seis meses de vida pode evitar até 13% das mortes de crianças menores de cinco anos em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, o Ministério da Saúde reforça que o leite materno é o alimento mais completo para os primeiros meses, reunindo nutrientes, anticorpos e calorias essenciais para o desenvolvimento saudável.

No Dia da Amamentação, celebrado em 1º de agosto, a enfermeira Joana Maranhão, responsável pelo Ambulatório de Saúde da Mulher do Centro Universitário UniFBV Wyden, destaca que os benefícios vão além da nutrição.

“O leite materno protege contra infecções respiratórias, diarreias e ainda reduz o risco de doenças crônicas no futuro”, afirma a especialista.

Benefícios da amamentação para mãe e bebê

O aleitamento materno traz uma série de vantagens para o bebê e também para a mãe. Veja alguns deles:

Para o bebê:

Proteção contra infecções e alergias;

Redução do risco de obesidade, diabetes e hipertensão;

Desenvolvimento neurológico e emocional mais saudável.

Para a mãe:

Acelera a recuperação pós-parto;

Ajuda o útero a voltar ao tamanho normal;

Diminui o risco de câncer de mama e ovário;

Estimula a liberação de ocitocina, o “hormônio do amor”, fortalecendo o vínculo com o bebê.

“Amamentar é também uma oportunidade de conexão e carinho. Cada gota de leite é proteção e amor oferecido ao bebê”, reforça Joana.

Mitos sobre a amamentação ainda confundem muitas mães

Apesar das recomendações médicas, muitos mitos ainda dificultam o processo de amamentação. A enfermeira esclarece os mais comuns:

“Leite fraco existe”: Mito. Todo leite materno é completo e adequado;

Mito. Todo leite materno é completo e adequado; “Mamar de hora em hora é errado”: Mito. O leite materno é digerido rapidamente; a livre demanda é o ideal;

Mito. O leite materno é digerido rapidamente; a livre demanda é o ideal; “Se a mãe estiver doente, deve parar de amamentar”: Nem sempre. É necessário avaliar cada caso com orientação médica;

Nem sempre. É necessário avaliar cada caso com orientação médica; “Próteses de silicone impedem a amamentação”: Mito. Na maioria dos casos, não há impedimento.

Apoio especializado ajuda a superar dificuldades

Problemas como dor, pega incorreta e insegurança são comuns, mas podem ser superados com ajuda profissional. O Ambulatório de Saúde da Mulher do UniFBV Wyden oferece atendimentos individualizados, rodas de conversa e orientação especializada para mães em fase de amamentação.

“Amamentar é um direito da mãe e do bebê. E, com apoio, é possível vencer os desafios e viver esse momento com mais tranquilidade e segurança”, finaliza Joana Maranhão.