Agosto dourado: IMIP é pioneiro em Pernambuco com sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta

O mês de agosto é, anualmente, dedicado à campanha Agosto Dourado, mês do aleitamento materno. Com o tema nacional de 2025 “Priorize a Amamentação: crie sistemas de apoio sustentáveis”, o mês tem como foco a criação de redes efetivas para garantir o aleitamento materno, incluindo no ambiente de trabalho.

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), no Recife, foi o primeiro hospital em Pernambuco a implantar, há 13 anos, a Sala da Mulher Trabalhadora que Amamenta. O espaço oferece suporte a funcionárias, residentes e estudantes para a extração e o congelamento do leite materno durante o expediente, permitindo que a amamentação exclusiva continue mesmo após o fim da licença-maternidade.

“Com esse tipo de serviço, as mulheres podem manter a amamentação exclusiva, mesmo após o término da licença maternidade”, afirma a pediatra Vilneide Braga Serva, coordenadora do banco de leite humano (BLH) do IMIP.

Banco de leite humano atende mais de 1.600 bebês por ano

O banco de leite humano do IMIP é referência estadual e nacional. Além de prestar assistência presencial e por teleatendimento, o serviço realiza a coleta, processamento e controle de qualidade do leite humano doado, que é destinado principalmente a recém-nascidos prematuros ou doentes.

O BLH do IMIP também orienta sobre direitos legais da mulher que amamenta e oferece consultas para mães com dificuldades na amamentação. Por ano, cerca de 1.660 recém-nascidos são atendidos na maior unidade neonatal de Pernambuco. Para suprir a demanda, são necessários cerca de 3 mil litros de leite humano anualmente. “Essa é uma corrente de doação de vida”, destaca Vilneide.

Curso gratuito para apoiar a amamentação está com inscrições abertas

Outra ação de incentivo é o curso online “Amamentação: empoderar a família, alimentar a vida”, oferecido gratuitamente pelo IMIP por meio da plataforma IMIP Educa. Com carga horária de 10h e certificado, a formação é voltada a gestantes, pais, profissionais de saúde e demais interessados.

O conteúdo aborda benefícios, técnicas, aspectos emocionais e desafios do aleitamento. As inscrições podem ser feitas pelo site.

“Amamentar é fisiológico, mas requer uma rede de apoio de gestores, serviços e familiares, para ser bem-sucedido”, reforça Vilneide.

Programação do agosto dourado no IMIP

1º de agosto – dia mundial da amamentação

Palestra com Vilneide Braga

A partir das 7h, no Auditório Alice Figueira (IMIP)

8 de agosto – seminário estadual