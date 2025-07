Dia mundial do cérebro: hábitos saudáveis desde cedo são chave para prevenir doenças neurológicas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Especialistas do Hospital Pelópidas Silveira reforçam a importância de cuidar do cérebro ao longo da vida, especialmente para prevenir demências

No Dia Mundial do Cérebro, nesta terça-feira (22), profissionais do Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no Recife, reforçam o alerta: cuidar da saúde cerebral deve ser um compromisso permanente e começa já na infância.

A data, promovida pela Federação Mundial de Neurologia, traz neste ano o tema “Saúde do cérebro em todas as idades”, destacando a importância da prevenção e de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida.

Alimentação, sono e atividades cognitivas: pilares da saúde cerebral

Referência nacional em neurologia e neurocirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o HPS lembra que práticas simples, como uma boa noite de sono, alimentação balanceada e estímulos cognitivos, fazem toda a diferença na preservação da saúde do cérebro.

“Falar de saúde cerebral é falar de prevenção desde o início da vida. Existem hábitos que podemos fazer para nos mantermos ativos, termos qualidade de vida na velhice e prevenir determinadas doenças”, afirma a neurologista Cácia Miranda, que atua no HPS.

A especialista destaca a importância do conceito de reserva cognitiva: quanto mais estímulos intelectuais acumulamos ao longo da vida, maior é a capacidade do cérebro de se adaptar e compensar eventuais danos.

“Quanto mais anos de escolaridade, quanto mais conhecimento, mais hobbies, maior a reserva cognitiva. É como se a gente fizesse uma poupança de neurônios que pode ser necessária para prevenir ou retardar sintomas de demência, por exemplo”, explica.

Principais fatores de risco à saúde cerebral

Privação de sono;

Estresse crônico;

Sedentarismo;

Má alimentação;

Consumo excessivo de álcool;

Tabagismo;

Isolamento social;

Baixa escolaridade.

Sono reparador limpa toxinas do cérebro

Outro ponto fundamental é o sono. Dormir bem não é apenas um descanso: é um processo ativo de manutenção cerebral.

“É apenas durante o sono profundo que o nosso cérebro consegue limpar o lixo cerebral, como algumas proteínas, a exemplo da beta-amiloide, que tem um papel essencial na doença de Alzheimer. Então, é necessário ter uma quantidade, de acordo com cada faixa etária, e qualidade do sono para manter a saúde cerebral em dia”, frisa Cácia.

Já na alimentação, a chamada dieta mediterrânea é apontada como a mais benéfica à saúde do cérebro. Rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, azeite de oliva e peixes, ela atua de forma protetora e anti-inflamatória, ajudando a prevenir doenças neurológicas e cardiovasculares.