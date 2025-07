O que te faz querer ajudar? A ciência encontrou a resposta no cérebro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A empatia não é algo natural para muitas pessoas. Para outras, esse "dom" parece ser apenas parte do dia a dia.

E isso não é por acaso! Um novo estudo acaba de revelar a parte do cérebro responsável por despertar esse impulso de agir pelo bem do outro.

De onde vem a empatia?

E a resposta está no córtex pré-frontal ventromedial, ou vmPFC, como é chamado pelos neurocientistas.

Segundo o Olhar Digital, pesquisadores das universades de Birmingham e Oxford mapearam o cérebro de pacientes com lesões nessa área específica e descobriram algo surpreendente: quem sofre danos no vmPFC demonstra menos disposição para fazer esforços em benefício de outras pessoas, mesmo que isso gere recompensas para todos os envolvidos.

A descoberta reforça que essa região é fundamental para decisões sociais mais complexas, como cooperar, demonstrar empatia ou dividir recursos.

O vmPFC funciona como um centro de avaliação emocional e racional, ajudando o cérebro a pesar o custo-benefício de uma ação pró-social como por exemplo, ceder o lugar no ônibus ou ajudar alguém em apuros.

Como foram feitos os testes?

Os testes foram realizados com tarefas físicas envolvendo ganhos financeiros, tanto para o próprio participante quanto para um desconhecido. Os que tinham lesões no vmPFC recusaram mais vezes se esforçar por outra pessoa, mesmo com ganhos garantidos.

Essa revelação pode mudar a forma como tratamos condições neurológicas e traumas cerebrais. O estímulo dessa área pode ser uma chave para terapias que incentivem a empatia e a cooperação em pessoas com dificuldades sociais.

Esse passo é de extrema importância para ciência, que poderá analisar e estudar profundamente como podemos nos tornar uma sociedade mais colaborativa e compassiva.

