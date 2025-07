Pais sedentários influenciam filhos a adotarem o mesmo estilo de vida, revela estudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa da Unesp com 182 jovens mostra que a rotina ativa dos pais reduz o comportamento sedentário dos filhos, com maior impacto das mães.

"Os filhos são o espelho dos pais". Você concorda com essa frase?

De acordo com um novo estudo da Universidade Estadual Paulista (Unesp), essa é a mais pura verdade, especialmente quando falamos sobre sedentarismo! A pesquisa avaliou o comportamento de 182 crianças e adolescentes, com as idades entre 6 e 17 anos.

Para surpresa de muitos, o resultado apontou que o nível de atividade física dos pais tem influência direta sobre o tempo que os filhos passam sentados.

Como foi feita a pesquisa?

Imagem de mãe e filha realizando atividades físicas juntas - Reprodução/Freepik

Os pesquisadorem utilizaram acelerômetros, dispositivos que monitoram de forma precisa os períodos de movimento e inatividade dos participantes, conforme compartilhado pelo portal Olhar Digital. A partir dos dados, foi possível perceber que quando os pais possuem uma rotina mais ativa, os filhos tendem a ser menos sedentários, passando menos tempo parados.

Publicado na revista Sports Medicine and Health Science, o estudo também levou em conta fatores sociodemográficos, como idade, sexo das crianças e nível socioeconômico das famílias.

A escolaridade dos pais, apontada em pesquisas anteriores, é um fator que pode impactar tanto o comportamento dos adultos quanto dos filhos. Fatores como falta de tempo, acesso e espaços para atividades físicas também contribuem para o sedentarismo, que é considerado um problema de saúde pública.

Além disso, uma descoberta importante ganhou destaque: as mães possuem um papel essencial no comportamento ativo dos filhos, sendo duas vezes maior do que a dos pais, embora os pesquisadores ainda não tenham uma explicação definitiva para esse dado.

Sedentarismo na infância e adolescência

O sedentarismo nessa faixa etátia pode estar associado com diversos riscos, como o aumento do sobrepeso e obesidade.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 11% e 38% das crianças e adolescentes no país têm excesso de peso, quadro que está diretamente ligado à falta de atividade física e ao sedentarismo crescente.

A recomendação oficial para esse público é que passem a praticar pelo menos 60 minutos diários de atividade físicas moderadas a intensas, para garantir uma boa saúde e prevenir doenças futuras.

