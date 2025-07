Falar sozinho pode ser um superpoder do cérebro, segundo a ciência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Você já percebeu um momento em que estava falando sozinho e estranhou? Calma, você não está só!

Apesar da cena parecer engraçada, especialistas afirmam que esse comportamento é super comum e, até mesmo, saudável.

Falar sozinho faz bem?

Imagem de uma mulher apontando para o nada, conversando sozinha - Reprodução/Freepik

Ao contrário do que muitos pensam, não é um sinal de desequilíbrio mental. Na verdade, o ato de verbalizar pensamentos tem uma função poderosa no cérebro: organizar ideias, reduzir o estresse e melhorar a concentração.

De acordo com informações compartilhadas no Olhar Digital, falar sozinho é uma ferramenta que o corpo usa para enfrentar a complexidade do dia a dia. Quando você põe os pensamentos para fora, fica mais fácil resolver problemas, planear ações ou até lembrar de tarefa simples, como a lista do mercado.

Se tem alguém que gosta de fazer isso com frequência, são as crianças, durante as brincadeiras. Já entre adultos, o discurso solitário pode aliviar a ansiedade, processar sentimentos e até ajudar a tomar decisões com mais clareza.

E não são só os humanos!

Estudos mostram que animais como golfinhos, pássaros e cães também vocalizam sozinhos para se acalmarem ou treinarem habilidades sociais.

Mesmo assim, vale ficar atento! Quando o hábito foge do controle, se torna excessivo ou está associado a vozes inexistentes, pode ser sinal de algo mais sério.

Nestes casos, procurar um profissional de saúde mental é essencial.

No geral, se você conversa consigo mesmo, se sente bem com isso e não compromete sua rotina ou relações, siga em frente. Seu cérebro está apenas fazendo o trabalho dele.

Qual é a sua linguagem do amor?