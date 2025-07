Mudanças climáticas agravam doenças e ampliam desigualdades, alerta Fiocruz na SBPC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A emergência climática já é uma realidade que ultrapassa os debates ambientais e impõe sérios desafios à saúde pública, especialmente em populações mais vulneráveis.

O alerta tem sido feito na 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que ocorre entre os dias 13 e 19 de julho no Recife, com o tema “Progresso é Ciência em todos os Territórios”.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), referência nacional em ciência e saúde, participa do evento com uma série de atividades voltadas à relação entre mudanças climáticas e doenças.

Destaque da programação, a conferência Emergência Climática e Saúde, com o pesquisador Christovam Barcellos, ocorre na quarta-feira (16), das 10h às 11h30, no prédio central da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Doenças ligadas ao clima atingem principalmente os mais pobres

Coordenador do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, Barcellos destaca o aumento de doenças como dengue, zika, chikungunya, leptospirose, diarreias e problemas respiratórios, impulsionado por extremos climáticos, chuvas intensas e calor excessivo.

O geógrafo é um especialista no assunto e destaca que, diante do colapso climático, as populações vulnerabilizadas, especialmente comunidades periféricas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, são as que mais sofrem os impactos com mais intensidade, evidenciando o racismo ambiental e a desigualdade no acesso a condições dignas de vida.

Christovam Barcellos também é um dos organizadores do livro "Mudanças Climáticas, Desastres e Saúde", publicado pela Editora Fiocruz. A publicação salienta que mudanças ambientais e climáticas interagem entre si, abordando como a complexa relação entre saúde e ambiente vem sendo cada vez mais discutida. O livro foi o vencedor do prêmio Abeu 2023, na categoria Ciências da Vida.

Fiocruz leva ações educativas para a SBPC

Além da conferência, a Fiocruz marca presença na SBPC com mesas redondas, minicursos, stands temáticos e webinários, além de atividades interativas que aproximam a ciência do público geral.