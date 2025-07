Casos de SRAG mostram tendência de queda no Brasil, aponta Fiocruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicou, na quinta-feira (10), novo Boletim InfoGripe, com destaque para a redução dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O período analisado foi de 29 de junho a 5 de julho, referente à Semana Epidemiológica 27.

FioCruz identifica tendência de reversão no aumento de casos de SRAG

Este Boletim InfoGripe indica uma tendência de reversão no cenário que vinha sendo observado, em que o número de hospitalizações de crianças pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e de idosos pelo Influenza do subtipo A estavam elevados.

Também foi identificada a estabilização nos casos de SRAG por Covid-19 em quase todo o país, com exceção do estado do Rio de Janeiro, que apresentou leve aumento.

Cenário pode mudar nos próximos boletins

É importante ressaltar que, embora esses números estejam reduzindo, as hospitalizações por SRAG ainda são preocupantes. Há, ainda, a tendência de que os casos voltem a aumentar em alguns estados, como de influenza A na Paraíba e em Sergipe, e de VSR em Roraima.

População deve tomar cuidado com gripes e resfriados

A pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do InfoGripe, explica que há faixas etárias em algumas localidades que ainda vivenciam o aumento de casos.

Ela passa a orientação de que, em casos de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, “todos continuem tomando alguns cuidados e mantendo a etiqueta respiratória”, tais como:

Fazer isolamento;

Usar máscara em postos de saúde, locais fechados e com muita aglomeração de pessoas;

Manter em dia as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19.

Histórico da Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2025

No que tange ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados 126.828 casos de SRAG no Brasil. Desse total, 52,5% positivaram para a presença de algum vírus respiratório:

Influenza A: 17.845 casos

Influenza B: 732 casos

Vírus Sincicial Respiratório (VSR): 30.496 casos

Rinovírus: 14.782 casos

Sars-CoV-2 (Covid-19): 5.061 casos

Saiba como assistir aos Videocasts do JC