Vigitel: ANS e Ministério da Saúde divulgam dados sobre beneficiários de planos de saúde

Indicadores de tabagismo, excesso de peso, atividade física e doenças crônicas foram analisados com base em 15 anos de entrevistas por telefone

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgaram a mais recente edição do Vigitel da Saúde Suplementar, com dados de 2008 a 2023 sobre os fatores de risco e proteção à saúde entre os beneficiários de planos de saúde nas 26 capitais do país e no Distrito Federal.

O levantamento é baseado em entrevistas telefônicas com mais de 371 mil adultos que declararam possuir plano de saúde ao longo desses 15 anos.

Entre os indicadores monitorados estão tabagismo, consumo de álcool, alimentação, atividade física, excesso de peso, doenças crônicas e prevenção ao câncer feminino. A publicação busca subsidiar políticas públicas e a gestão das operadoras, contribuindo para a promoção da saúde e prevenção de doenças.

Tabagismo em queda

A proporção de fumantes entre beneficiários de planos de saúde caiu de 12,4% em 2008 para 6,8% em 2023. A queda foi maior entre os homens, de 13,6% para 7,8%.

O uso de cigarros eletrônicos, por outro lado, foi incluído apenas em 2019 e preocupa as autoridades, especialmente entre os mais jovens.

Excesso de peso e obesidade aumentam

A proporção de pessoas com excesso de peso passou de 46,4% para 60,9% entre 2008 e 2023. Entre os homens, o índice chega a 67,8%, enquanto entre as mulheres é de 55,4%. Já a obesidade atingiu 21,9% da população com plano em 2023 (contra 12,5% em 2008).

Os maiores aumentos foram registrados entre adultos de 25 a 34 anos e pessoas com 9 a 11 anos de estudo. Mesmo entre os mais jovens (18 a 24 anos), a prevalência de excesso de peso já chega a 32,4%.

Atividade física avança, mas sedentarismo persiste

A prática de atividade física no tempo livre aumentou de 33,5% para 49% no período. Entre as mulheres, o salto foi de 25,3% para 43%. Apesar disso, a proporção de fisicamente inativos se manteve estável, em torno de 12%.

O tempo gasto em frente às telas (TV, celular, computador ou tablet) também cresceu. Em 2023, 70,9% dos entrevistados afirmaram passar três horas ou mais por dia em atividades sedentárias no tempo livre.

Consumo de álcool

A prevalência de consumo abusivo de álcool chegou a 20,8% em 2023. O índice é maior entre homens (27,3%) do que entre mulheres (15,2%). O maior aumento no período foi observado entre adultos de 25 a 34 anos.

Prevenção ao câncer feminino

Mais de 98% das mulheres com plano de saúde entre 50 e 69 anos relataram ter feito mamografia em algum momento da vida, e 85,3% realizaram o exame nos últimos dois anos. Os números estão estáveis desde 2018.

Hipertensão, diabetes e depressão em alta

O diagnóstico médico de hipertensão subiu de 23,8% para 26,3% no período, com aumento maior entre os homens. Entre os beneficiários com menor escolaridade, o índice chegou a 55,4%.

Casos de diabetes também aumentaram, passando de 5,8% para 9,8%, com maior crescimento entre as mulheres. Já a depressão foi referida por 14,2% dos beneficiários em 2023, frente a 11,3% em 2020, quando o indicador passou a ser monitorado.

Dados subsidiarão novas políticas

Segundo a diretora-presidente interina da ANS, Carla Soares, o Vigitel é uma importante ferramenta para o planejamento e a promoção da saúde na população com acesso a planos privados.

Os dados permitem às operadoras o desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde mais eficazes e direcionados.