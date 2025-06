Unidade móvel leva atendimento odontológico gratuito ao RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma unidade móvel de serviços odontológicos foi instalada no estacionamento do RioMar Recife, com o objetivo de ampliar o acesso à saúde bucal para trabalhadores do centro de compras e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Até o mês de setembro, a estrutura do projeto OdontoSesc, do Sesc Pernambuco, estará no local oferecendo atendimentos gratuitos como consultas, exames, limpeza, aplicação de flúor, entre outros serviços especializados.

A iniciativa contempla principalmente funcionários do comércio local e crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto JCPM.

De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, cerca de 900 trabalhadores e 520 jovens devem ser beneficiados pela ação.

Estrutura para diversos procedimentos

A unidade móvel do OdontoSesc funciona como uma clínica itinerante, equipada com consultórios, sala de raio-x, central de esterilização, escovódromo e recepção.

Com essa estrutura, é possível realizar desde atendimentos básicos até pequenos procedimentos cirúrgicos, como exodontias e restaurações.

O serviço é oferecido gratuitamente e busca não apenas tratar, mas também promover a prevenção e educação em saúde bucal para os públicos atendidos.

A presença do escovódromo, por exemplo, permite que os usuários aprendam na prática sobre higienização correta dos dentes.

Quem pode ser atendido e como agendar

Têm direito ao atendimento os comerciários que trabalham em lojas e redes de serviços do RioMar Recife, além dos beneficiários do Instituto JCPM.

Para agendar uma consulta, é necessário entrar em contato pelo número (81) 99805-1667.

No momento da consulta, os trabalhadores devem apresentar documento de identidade (RG e CPF) e o cartão Sesc atualizado. Já os jovens vinculados ao Instituto JCPM serão atendidos dentro da programação da própria instituição.

