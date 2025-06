Mais que lazer: patinação combina exercício, queima de até 800 calorias por hora, bem-estar e diversão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Muito além da diversão, a patinação tem se consolidado como uma atividade física completa, capaz de melhorar o condicionamento cardiovascular, desenvolver coordenação motora, queimar calorias e ainda promover bem-estar mental. Praticada por crianças, adolescentes, adultos jovens e idosos, ela reúne em uma só modalidade os benefícios do exercício aeróbico com o prazer de se movimentar.

É por isso que as pistas de patinação se tornam ponto de encontro de famílias e amigos. O que muitos veem apenas como diversão é, na verdade, uma atividade física com múltiplos benefícios à saúde - e com um bônus: proporciona socialização.

Ícone da patinação em Pernambuco há mais de quatro décadas sobre rodas, o empresário e patinador Carlos Belo Afonso de Melo, conhecido como Carlos Cuscuz, 61 anos, mostra na prática o que a patinação pode fazer pelo corpo e pela mente.

Ele tem comandado, na temporada de férias escolares, a pista Roller Dance, no RioMar Recife, no Pina, Zona Sul da cidade. O espaço, que tem 564 metros quadrados, conquista pessoas de todas as idades, comandadas pela adrenalina e diversão.

"Costumo dizer: patinação é saúde, é energia. Uma hora patinando queima até 800 calorias. Eu mesmo estava com 92 quilos, hoje estou com 78. Tudo com patinação, boa alimentação e alegria de viver", conta Cuscuz, que organiza pistas, eventos e maratonas desde os anos 1980.

Ícone da patinação em Pernambuco há mais de quatro décadas sobre rodas, Carlos Cuscuz mostra na prática o que a patinação pode fazer pelo corpo e pela mente - DIVULGAÇÃO

Para Cuscuz, é uma satisfação multiplicar tudo o que está relacionado ao mundo dos patins. Já promoveu maratonas com centenas de participantes, implantou pistas fixas e itinerantes em shoppings e clubes da cidade. Ele também aposta na intergeracionalidade: vê pais, filhos e avós dividindo o mesmo espaço em suas pistas.

"A patinação não tem idade. Eu continuo firme, e já vi gerações da mesma família passarem por aqui. É um estilo de vida. Enquanto Deus quiser, estarei patinando e espalhando essa alegria", diz Cuscuz, emocionado.

A visão técnica: o que diz a ciência sobre patinação?

O profissional de educação física Cláudio Barnabé diz que patinar é uma atividade aeróbica de intensidade moderada a vigorosa - ou seja, acelera o coração, queima calorias e fortalece o corpo.

"Em adultos jovens, estudos mostram que patinar pode elevar a frequência cardíaca a cerca de 90% do máximo, o que é comparável à corrida. Além disso, o consumo de oxigênio durante a atividade indica que promove ganhos reais na saúde cardiovascular", ressalta Cláudio Barnabé, que também é fisiologista clínico do exercício.

O especialista destaca que os benefícios não são só para os adultos. "Em crianças e adolescentes, patinar em pistas ou parques também gera benefícios: sessões de cerca de 55 minutos atingem boas médias de frequência cardíaca e cumprem as recomendações dos principais órgãos de saúde para promoção da aptidão física."

"Patinar pode queimar de 400 a 800 calorias por hora, a depender do ritmo, peso corporal e da técnica", diz o fisiologista clínico do exercício Claúdio Barnabé - DIVULGAÇÃO

Coração, músculos e mente: o pacote completo

A prática frequente melhora o condicionamento cardiorrespiratório, ajuda na redução do risco de doenças cardíacas, controle do colesterol, maior sensibilidade à insulina (importante para prevenir a diabetes) e melhor composição corporal. Ou seja, ajuda a manter o peso saudável e a prevenir doenças crônicas.

"Patinar pode queimar de 400 a 800 calorias por hora, a depender do ritmo, peso corporal e da técnica. Isso coloca a patinação no mesmo patamar de atividades como corrida ou natação em termos de queima energética", sublinha Cláudio Barnabé.

Além do corpo, o cérebro também agradece. De acordo com o fisiologista, atividades como patinação exigem equilíbrio, coordenação e atenção. "Isso estimula o desenvolvimento motor e cognitivo, principalmente nas crianças. Estudos mostram que essas atividades podem melhorar o foco, o raciocínio e até o desempenho escolar – inclusive em crianças com TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) ou autismo."

Em adultos, a prática aeróbica também está ligada à melhora da memória e da qualidade de vida. "É uma ótima escolha para quem quer se movimentar com prazer. E o melhor: pode ser feito em grupo, ao ar livre, com música, em parques ou ciclovias, a fim de favorecer a saúde mental e o convívio social", frisa Cláudio Barnabé.

Em tempos de telas dominando a infância e de sedentarismo crescendo entre adultos, a patinação surge como alternativa lúdica e eficaz. Une movimento, disciplina e emoção. E nas palavras do próprio Cuscuz: "a patinação veio pra ficar".

No RioMar Recife

A pista Roller Dance do RioMar estará localizada no Piso L3 e funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h30 (horário de encerramento da fila de entrada). Aos domingos e feriados, das 12h às 20h30 (horário de encerramento da fila de entrada).

A pista é destinada para crianças a partir de 4 anos. Os pequenos só podem entrar no espaço acompanhadas por um adulto responsável. Os pais ou responsáveis de crianças de 4 a 12 anos são obrigados a permanecer dentro da pista do Roller Dance acompanhando os filhos.

Crianças a partir de 12 anos poderão ficar no espaço desde que autorizadas por escrito pelos pais, com assinatura do termo de responsabilidade.