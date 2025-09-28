Obras de ciclovia e passarela avançam na BR-232, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Operação de içamento ocorreu em estrutura localizada sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os km 8 e 9 da rodovia, no sentido Interior–Recife

A operação de içamento da ciclovia e passarela da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife, foi concluída neste domingo (28). A intervenção, que chegou à segunda e última etapa, instalou quatro módulos metálicos (de 35 m, 30 m, 30 m e 25 m), totalizando 120 metros de estrutura.

A estrutura está localizada sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os km 8 e 9 da rodovia, no sentido Interior–Recife.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), o serviço foi finalizado às 11h20, permitindo a liberação do tráfego no mesmo dia, antes do horário inicialmente previsto para a madrugada da segunda-feira (29).

Durante a execução, equipes de engenharia atuaram em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo patrulhamento e apoio no ordenamento do trânsito.

Ciclovia

A ciclovia é classificada como Obra de Arte Especial (OAE) e tem extensão composta por rampas em concreto armado, de 65 m e 200 m, e uma superestrutura metálica de 265 m.

Entre os benefícios previstos, a passagem deve ampliar a segurança de pedestres e ciclistas ao evitar a travessia direta pela rodovia, além de melhorar a integração entre bairros e estimular o uso da bicicleta como alternativa de mobilidade.

Etapas após içamento

Com a conclusão do içamento, as próximas etapas incluem concretagem do piso sobre o steel deck, instalação de guarda-corpos e telas metálicas, além de pintura e sinalização horizontal e vertical.

