Mobilidade | Notícia

Engavetamento com cinco veículos deixa dois feridos na BR-232, no Curado

Acidente aconteceu no km 9 da BR-232, sentido Recife. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e motoristas testaram negativo no bafômetro.

Por JC Publicado em 26/09/2025 às 18:01
Duas pessoas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local.
Duas pessoas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local. - Reprodução Google Maps

Um engavetamento envolvendo cinco veículos causou transtornos no trânsito da BR-232, no bairro do Curado, no Recife, na tarde desta segunda-feira (30).

O sinistro aconteceu por volta das 16h15, no km 9 da rodovia, no sentido interior–Recife. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os motoristas envolvidos realizaram o teste do bafômetro, com resultado normal.

