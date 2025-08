PE na Estrada: Governo de Pernambuco abre licitação para restaurar PE-160

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As obras serão realizadas no trecho que conecta Santa Cruz do Capibaribe até a divisa com o estado da Paraíba, com extensão de 46,40 quilômetros

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração (SAD) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), publicou nesta quinta-feira (31) o aviso de abertura de licitação para contratação de empresa especializada na execução de obras de restauração do pavimento da Rodovia PE-160.

As obras serão realizadas no trecho que conecta Santa Cruz do Capibaribe até a divisa com o estado da Paraíba. A extensão total da obra será de 46,40 quilômetros e a restauração vai beneficiar 200 mil pessoas.

Com valor máximo estimado em R$ 50.372.902,66, o investimento faz parte do programa PE na Estrada, maior iniciativa do Governo de Pernambuco voltada à reestruturação da malha viária do estado. O edital completo da licitação está disponível no portal www.compras.pe.gov.br. As propostas devem ser enviadas até as 10h do dia 18 de agosto de 2025, com abertura da sessão marcada para o mesmo dia, às 15h.

Procedimentos realizados

Será feita a requalificação completa do pavimento da PE-160, rodovia fundamental para o escoamento da produção do Polo de Confecções do Agreste, especialmente de Santa Cruz do Capibaribe, um dos principais centros de comércio têxtil do Nordeste.

As obras na PE-160 permitirão:

Melhoria na segurança viária (redução de acidentes);

Agilidade no transporte de carga (redução de custos logísticos para produtores rurais);

Atração de investimentos para o Sertão e Agreste (melhor acesso a polos industriais e turísticos);

Integração regional com outras rodovias, como a BR-232 e BR-110, facilitando o escoamento para o litoral;

Valorização imobiliária e econômica dos municípios atendidos.

A obra visa melhorar a segurança viária, otimizar a mobilidade de pessoas e mercadorias e contribuir para o desenvolvimento regional, ampliando o acesso a mercados entre Pernambuco e a Paraíba.

