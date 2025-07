Obras na Avenida Mário Melo são concluídas no centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após mais de um ano, as obras na Avenida Mário Melo, bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, foi entregue requalificada. A intervenção, que teve início em março de 2024, incluiu melhorias na drenagem, pavimentação, ciclovia e calçadas do corredor viário, que se estende da Rua da Aurora até o cruzamento com a Avenida Cruz Cabugá.

Nova drenagem amplia capacidade de escoamento

Com a substituição do antigo sistema, tubos de concreto com um metro de diâmetro deram lugar a canaletas de concreto armado com dimensões de 2,12 m x 2,12 m, em um trecho de 522 metros. A mudança tem como objetivo reduzir alagamentos na região e beneficiar também ruas adjacentes, como a João de Barros e a própria Cruz Cabugá.

Ciclovia, calçadas e iluminação foram requalificadas

Além da nova rede de drenagem, o projeto contemplou a demolição e reconstrução da ciclovia, com nova faixa em concreto, e a recuperação dos passeios com revestimento em pedra portuguesa. A via também recebeu nova iluminação voltada para os pedestres.

Obra teve atraso por causa da maré alta e da chuva

De acordo com a equipe técnica, a maré alta nos trechos mais baixos da avenida dificultou o avanço dos trabalhos durante o dia. Com o agravamento do período chuvoso, o cronograma precisou ser prorrogado. Para evitar mais atrasos, as frentes de serviço passaram a atuar em turnos noturnos e fins de semana. O investimento total foi de R$ 7,4 milhões.

