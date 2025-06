Demora nas obras do Ipsep irrita população e compromete avaliação sobre as mudanças no sistema viário. Comerciantes são os mais críticos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após três anos de obras e muito transtorno, bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, ganhou novo sistema viário e faixa exclusiva de ônibus

A demora da Prefeitura do Recife em finalizar as obras de urbanização e mobilidade do Ipsep, bairro da Zona Sul do Recife que funciona como ligação com a Zona Oeste da capital, comprometeu a avaliação da população sobre as mudanças na área, que possui aspectos positivos para a circulação viária e o transporte coletivo.

Enquanto passageiros comemoram a implantação da faixa exclusiva para os ônibus - mesmo pequena, com apenas 1,6 quilômetro -, motoristas e, principalmente, comerciantes estabelecidos na Rua Jean Emile Favre reclamam. E muito. Condenam veementemente o binário viário (duas vias paralelas com sentido de tráfego oposto) composto pela Jean e a junção de quatro ruas paralelas.

Alegam que a transformação da Jean Emile Favre predominantemente em mão única - são três faixas no sentido da Avenida Recife e uma no sentido contrário, além da faixa exclusiva de ônibus - decretou o fim do resto do movimento de clientes que ainda existia na via.

A Rua Jean Emile Favre, inclusive, é a principal via do bairro e também do projeto de urbanização, apresentado pela gestão municipal como um piloto para toda a cidade porque iria promover uma requalificação urbana de toda a região e envolver diversas secretarias municipais.

Os comerciantes apelam à prefeitura que reveja a circulação na via e a transforme, novamente, em mão dupla. “Essa obra se arrastou por três anos e só trouxe prejuízos, infelizmente. As pessoas deixaram de circular por aqui e o movimento desabou. E agora, quando achávamos que as coisas iam melhorar porque os trabalhos terminaram, tudo piorou”, relata o morador e comerciante do bairro Carlos Henrique.

O desespero dos comerciantes é tão grande que eles não poupam críticas até mesmo à faixa exclusiva dos ônibus, que já está apagada - vale ressaltar - apesar de a obra ter sido entregue oficialmente no dia 6/6. “Essa faixa não tem sentido para o número de linhas de ônibus que passam diariamente na Jean Emile Favre. Não são mais de cinco linhas, o que consideramos pouco para justificar uma faixa exclusiva”, argumenta Antônio Carlos, outro comerciante do bairro.

Por outro lado, quem depende do ônibus e quem passou a fazer uso do novo binário faz elogios às mudanças. “Prioridade para o transporte público nas ruas sempre ajuda porque agiliza a viagem. Não gostei dos novos abrigos de ônibus, confesso, porque achei feios, inclusive a cor, mas a faixa vai ajudar muito se a Jean Emile engarrafar”, defende Maria Aparecida, que mora no bairro e costuma ir para a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) todos os dias de ônibus.

ENTENDA AS MUDANÇAS NO BAIRRO DO IPSEP

O projeto, que teve as obras iniciadas no fim de abril de 2022 e tinha previsão de conclusão em 20 meses, requalificou diversas vias do Ipsep para viabilizar a nova circulação de veículos e, assim favorecer os ônibus com a implantação de uma faixa exclusiva na Rua Jean Emile Favre.

O bairro ganhou um binário viário, 1,6 km de faixas exclusivas para os ônibus e 11 novos abrigos para os passageiros do transporte público. Toda a ação no bairro teve um investimento total de R$ 42 milhões, sendo 25% de contrapartida municipal e o restante financiado pela Caixa/FGTS.

O Ipsep tem muita importância para o sistema viário da Zona Sul da capital porque funciona como bairro de passagem e ligação com a Zona Oeste e, ainda, com áreas da Zona Sul bastante adensadas, como o bairro do Ibura. Além disso, é rota alternativa à Avenida Mascarenhas de Moraes, corredor principal de entrada pelo Sul do Recife.

Foi criado um binário que liga as Avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes pelas Ruas Jean Emile Favre, Itacari, Raimundo Diniz, Rio Maranhão e Pampulha. Assim, os condutores que saem da Avenida Recife e desejam acessar o bairro da Imbiribeira pelo Ipsep não usarão mais a Rua Jean Emile Favre, que deixou de ter sentido duplo de tráfego. O caminho agora é pela Rua Raimundo Diniz, com continuação pela Rua Rio Maranhão.

FAIXA EXCLUSIVA PARA OS ÔNIBUS NA JEAN EMILE FAVRE

Já a Rua Jean Emile Favre passou a contar com três faixas no sentido Ipsep–Ibura: duas destinadas ao tráfego misto e uma exclusiva para os ônibus ao longo dos seus quase 2 km. No sentido Ipsep–Imbiribeira, será implantada uma faixa exclusiva para ônibus, válida a partir do cruzamento com a Rua Costa e Silva.

Os condutores que trafegam pela Jean Emile Favre devem estar atentos porque, a partir dessa interseção, no sentido Avenida Recife, a circulação passa a ter sentido único. As faixas exclusivas de ônibus funcionarão de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h, visando garantir maior eficiência e agilidade ao transporte público nos horários de pico.

Também foram requalificados os passeios com concreto e piso intertravado, garantindo mais acessibilidade para os pedestres. As obras incluíram melhorias na drenagem, no remanejamento da rede de esgoto e no abastecimento de água. O projeto contemplou, ainda, o embutimento da fiação de telecomunicações e a modernização da iluminação pública. Além disso, estão sendo plantadas 400 novas árvores.