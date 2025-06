Rodoviários param operação de ônibus no terminal PE-15 nesta terça-feira (10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trabalhadores pedem cancelamento das notificações aplicadas e reativação de banheiro na guarita para evitar penalizações durante as pausas

Com informações do repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal

Os rodoviários que atuam no Terminal Integrado da PE-15, em Olinda, realizam um protesto nesta terça-feira (10) para denunciar o que consideram "excesso de autuações" por parte da gestão do terminal.

Segundo o sindicato dos trabalhadores, as notificações têm ocorrido em situações como a parada para uso do banheiro ou para troca de dinheiro.

O grupo se concentrou em uma das entradas da integração. A manifestação reuniu profissionais de ao menos três empresas de transporte coletivo: Borborema, Globo e Caxangá — juntas, responsáveis por manter mais de 100 ônibus em circulação no local diariamente.

Multas

Em todas as integrações e terminais, há espaço de desembarque determinado. A gestão do Terminal PE-15, por meio da equipe de administração, informou que cerca de 30 autuações foram registradas num intervalo de 15 dias.

De acordo com a gestão, essas medidas foram precedidas de conversas e orientações aos motoristas, com notificações sem multa aplicadas em um primeiro momento. Segundo a administração, as penalidades são direcionadas às empresas operadoras e não aos motoristas individualmente.

Em nota, o Grande Recife Consórcio de Transporte afirmou que "as empresas operadoras têm a obrigação de seguir as normas referentes à operação" e que foi constatado um histórico de paradas em locais não autorizados por parte de alguns rodoviários no terminal da PE-15.

"O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) destaca que as normas vigentes, incluindo a proibição de parada de veículos em determinados pontos, têm como objetivo garantir a fluidez das operações e a segurança no terminal", diz o comunicado.

Trabalhadores contestam

Os rodoviários, por sua vez, rebatem a versão apresentada pela administração. Segundo os manifestantes, o número de multas aplicadas é maior do que o informado oficialmente e, em muitos casos, os valores estão sendo repassados diretamente aos motoristas para pagamento.

“É devido ao gestor daqui da PE15, que é da Grande Recife, está notificando os trabalhadores rodoviários aplicando multas de 1.500, 1.200, 700, valores diversos.. Os operadores param o ônibus, descem da carreira para ir no banheiro, ele notifica, não tem respeito nenhum ao trabalhador", disse Carlos Medeiros, secretário do Sindicato dos Rodoviários, em entrevista ao JC.

Passageiros aguardam frota de ônibus no Terminal Integrado da PE-15 - Gabriel Ferreira/JC Imagem Protesto dos rodoviários no Terminal Integrado da PE-15 - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Entre as reivindicações dos trabalhadores está o cancelamento das autuações já aplicadas e a reativação do banheiro localizado em uma das guaritas do terminal.

A estrutura, segundo os rodoviários, permitiria que as paradas ocorressem sem afetar o tráfego dos ônibus ou gerar penalizações administrativas.

A gestão do terminal ainda não confirmou se irá atender aos pedidos dos profissionais ou se haverá novas rodadas de negociação. O sindicato informou que segue aberto ao diálogo, mas não descarta novas mobilizações caso as demandas não sejam atendidas.

Passageiros

Durante o ato, algumas linhas que operam no terminal, como a PE-15 Afogados e a PE-15 Boa Viagem, tiveram seus serviços interrompidos.

Os passageiros, então, também se mobilizaram e decidiram fechar os acessos à integração em protesto.

Até a publicação desta matéria, os rodoviários ainda estavam em ato no terminal.

