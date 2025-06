ChatGPT fora do ar? Usuários relatam instabilidade na manhã desta terça (10); entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Usuários do ChatGPT enfrentam, nesta terça-feira (10), instabilidade com a inteligência artificial da OpenAI. Segundo o site downdetector, que monitora serviços online, desde às 6h da manhã a ferramenta apresenta instabilidade.

De acordo com usuários, a plataforma de I.A não responde aos comandos e prompts enviados, além de ter erros de conexão e de anexar arquivos. Por volta das 8h40, o site registrou mais de 900 notificações.

Até o momento, a OpenAI não se pronunciou sobre as causas do problema.

Além do ChatGPT, o site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), o Banco C6 e o PIX apresentaram instabilidade no funcionamento na manhã desta terça (10).

Usuários relatam instabilidade no ChatGPT - Reprodução / Site Downdetector

