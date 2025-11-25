Ademi Fórum reúne representantes do setor imobiliário para debater o futuro urbano no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento será nesta quarta-feira (26), no Recife Expor Center, e contará com a presença de gestores públicos do Brasil e lideranças do setor imobiliário

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), através do Comitê Imobiliário Notarial e Registral (CINR), vai promover nesta quarta-feira (26) o Fórum Imobiliário Brasileiro (Ademi Fórum), reunindo representantes do setor imobiliário e gestores públicos do Brasil. O evento acontece das 8h às 18h, no Recife Expo Center, e terá seis painéis tendo como tema central a “Requalificação Urbana no Brasil”, o que inclui a revitalização dos centros urbanos e seu papel crucial na economia e na qualidade de vida metropolitana.

O Ademi Fórum se estabelece como um encontro nacional estratégico, promovendo a atualização do pensamento urbano por meio de uma abordagem educacional e provocativa. A tese central desta edição de 2025 é que a vitalidade de uma cidade depende, intrinsecamente, da sua capacidade de ser habitada.

“Cidades só se tornam vivas quando têm pessoas morando em seus centros, transformando-os de meros polos de negócios em ecossistemas residenciais e sociais vibrantes. Para tal, a Ademi-PE destaca a necessidade de integrar pilares ESG (Ambiental, Social e Governança) no planejamento urbano e reconhecer que cidades vivas são construídas pela soma de atores públicos e privados”, afirma o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

A discussão ganha relevância em um contexto local favorável, onde a conjugação de instrumentos como a nova LPUOS e o novo Plano do Recentro, somados ao aumento dos tetos do MCMV e ao programa Morar Bem Entrada Garantida, vêm impulsionando o setor. Esses fatores estimulam a produção habitacional, que é o motor para atrair a população de volta aos centros e, consequentemente, impulsionar o comércio e os serviços.

O evento tem o objetivo de debater caminhos e soluções, enriquecendo tanto o poder público quanto o setor privado com dados e experiências nacionais, para construir diretrizes realistas e aplicáveis. “A cidade precisa ser debatida e construída a muitas mãos. Nosso papel é promover um debate qualificado sobre políticas urbanas contemporâneas, inspirando ações concretas que garantam que a revitalização dos centros urbanos, a partir da habitação, seja uma realidade sustentável e juridicamente segura”, afirma o advogado Guilherme Guerra, coordenador do CINR da Ademi-PE.

Com um público estimado de 300 participantes, o Fórum reunirá representantes do poder público federal, estadual e municipal, além de lideranças do setor imobiliário, constituindo um fórum de alta influência e capacidade de decisão.

A expectativa é que os painéis temáticos ao longo do dia resultem na consolidação da Ademi-PE como articuladora de políticas urbanas e na geração de diretrizes que possam gerar desdobramentos institucionais e regulatórios, estabelecendo o Fórum como referência nacional em debates sobre o futuro das cidades.