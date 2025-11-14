SPU-PE realiza mutirão para atender construtoras e acelerar processos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A iniciativa estratégica busca criar um dia específico para atendimento às empresas do ramo imobiliário, para prestar esclarecimentos e e orientações

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) uniram forças com a Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU-PE) para realizar um dia de atendimento exclusivo. O plantão especial visa agilizar e desburocratizar processos em andamento do setor da construção civil junto ao órgão federal. O evento está marcado para a próxima terça-feira, dia 18, e ocorrerá das 8h às 15h, na sede da Ademi-PE.

A iniciativa estratégica busca criar um dia específico para atendimento às empresas do ramo imobiliário, concentrando-se na prestação de esclarecimentos, orientação sobre os trâmites burocráticos e encaminhamento de propostas de soluções. O objetivo central é impactar diretamente a celeridade dos processos da SPU, garantindo a agilidade necessária para o avanço dos empreendimentos.

O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, diz que "a parceria da Ademi-PE com o Sinduscon-PE é considerada fundamental, pois as entidades farão a divulgação junto ao setor imobiliário, independente de associado ou não, enquanto a SPU irá com seus servidores e dará a estrutura para o atendimento. A expectativa é que, com a aceleração dos trâmites, haja um impacto positivo também nas vendas do setor”.

SPU

O superintendente da SPU em Pernambuco, Ednaldo Moura, reforça o foco social e econômico da ação. "O objetivo é fazer com que os processos burocráticos da SPU possam ter uma agilidade grande, para que esses empreendimentos possam ter mais celeridade e possam atender o seu principal objetivo, que é gerar habitação e fazer com que a população tenha acesso a esses empreendimentos de forma célere". A expectativa, de acordo com Moura, é que o ganho de eficiência se traduza em um impacto positivo para as vendas do setor, ajudando a cumprir a meta de disponibilizar moradias de forma rápida à população.

A SPU é o órgão vinculado ao Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, responsável pela Administração do Patrimônio da União. Sua atuação é crucial para a construção civil, pois engloba a gestão de todos os prédios federais e, principalmente, dos chamados "terrenos de marinha". Estes são faixas de terra ao longo da costa e em áreas próximas a rios e lagos, onde a realização de edificações depende de autorização federal. O órgão tem a função de autorizar a ocupação dos imóveis públicos federais, estabelecendo diretrizes para a alienação e cessão.