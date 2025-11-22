Ademi-PE faz debate estratégico sobre o futuro urbano no Fórum Imobiliário Brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O setor imobiliário e os gestores públicos do Brasil convergirão para o Recife Expo Center nesta quarta-feira, dia 26, para o Ademi Fórum – Fórum Imobiliário Brasileiro. Organizado pelo Comitê Imobiliário Notarial e Registral (CINR) da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), o evento, que ocorrerá das 8h às 18h, terá como tema central a “Requalificação Urbana no Brasil”, destacando a revitalização dos centros urbanos e seu papel crucial na economia e na qualidade de vida metropolitana.

O Ademi Fórum se estabelece como um encontro nacional estratégico para a atualização do pensamento urbano. A tese central desta edição de 2025 é que a vitalidade de uma cidade depende, intrinsecamente, da sua capacidade de ser habitada. Conforme afirma o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, “cidades só se tornam vivas quando têm pessoas morando em seus centros, transformando-os de meros polos de negócios em ecossistemas residenciais e sociais vibrantes.” Simões ressalta a necessidade de integrar pilares ESG (Ambiental, Social e Governança) no planejamento urbano e o reconhecimento de que cidades vivas são construídas pela soma de atores públicos e privados.

A discussão ganha relevância em um contexto local favorável, impulsionado por instrumentos como a nova LPUOS e o novo Plano do Recentro, somados ao aumento dos tetos do MCMV e ao programa Morar Bem Entrada Garantida. Esses fatores estimulam a produção habitacional, vista como o motor para atrair a população de volta aos centros e, consequentemente, impulsionar o comércio e os serviços.

Com o objetivo de debater caminhos e soluções, o evento reunirá um público estimado de 300 participantes, incluindo representantes do poder público federal, estadual e municipal, além de lideranças do setor imobiliário. Segundo o advogado Guilherme Guerra, coordenador do CINR da Ademi-PE, o papel da associação é promover um debate qualificado sobre políticas urbanas contemporâneas, inspirando ações concretas que garantam que a revitalização dos centros urbanos, a partir da habitação, seja uma realidade sustentável e juridicamente segura.

A expectativa é que os painéis temáticos ao longo do dia resultem na consolidação da Ademi-PE como articuladora de políticas urbanas e na geração de diretrizes que possam gerar desdobramentos institucionais e regulatórios, estabelecendo o Fórum como referência nacional em debates sobre o futuro das cidades.

Programação do Ademi Fórum



O evento tem início com a Abertura do credenciamento, welcome coffee e visita aos expositores às 8h, seguida pela Solenidade de abertura às 9h.

Às 9h30, o PAINEL 1 abordará a "Requalificação urbana na habitação social", com o palestrante Breno Molinar Veloso (DF), moderação de Genildo Valença (PE) e debatedores Simone Nunes (PE) e Marcelo Maia (PE).

Dando sequência, o PAINEL 2 acontece às 10h30, focado na "Requalificação urbana como vetor econômico: Oportunidades e efeitos reais", com José Police Neto (SP) como palestrante, Henrique Neves (PE) na moderação, e Bruno Cantalupo (PE) e Ecio Costa (PE) como debatedores.

O intervalo para almoço e visita aos expositores ocorrerá entre 12h e 14h.

A programação da tarde tem início às 14h com o PAINEL 3, discutindo "A importância dos cartórios na requalificação urbana". O tema será apresentado por Roberto Lúcio (PE), com moderação de Guilherme Guerra (PE) e debates com Paulo Olegário (PE) e Filipe Andrade Lima (PE).

Às 15h, o PAINEL 4 tratará dos "Vícios construtivos na Requalificação Urbana", com Luciano Ventura (PR) palestrando, Felipe Cunha (PE) moderando, e Roseane Cavalcanti (PE) e Felipe Melazzo (GO) como debatedores.

O PAINEL 5, marcado para as 16h, focará na "Requalificação urbana em zonas costeiras: Proteção ambiental e segurança jurídica". A palestrante será Ana Carolina Famá (SP), com moderação de Hermon Augusto (PE) e debates com José de Anchieta (PE) e Francisco Papaléo (PE).

Encerrando a série de debates, o PAINEL 6 será às 17h com o tema "Requalificação Urbana: Mudança de cultura no planejamento e gestão urbanos - Das leis inovadoras à desburocratização". A palestrante será Águeda Muniz (CE), com Sandro Guedes (PE) moderando, e Felipe Matos (PE) e Ana Paula Vilaça (PE) como debatedores.

A Solenidade de encerramento está prevista para as 18h.