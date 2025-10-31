fechar
Conami 2025 no Recife debateu futuro do mercado imobiliário e das cidades inteligentes

A 22ª edição do Conami reuniu os principais nomes do mercado imobiliário para debater tendências e desenhar os caminhos do futuro do setor

Por Sharon Baptista Publicado em 31/10/2025 às 7:23
22&deg; CONAMI no Recife Expo Center
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem

Com o tema “O futuro do mercado se desenha no Conami”, o 22º Congresso Nacional do Mercado Imobiliário foi realizado nos dias 29 e 30 de outubro, no Recife Expo Center, e reuniu mais de 700 participantes de todo o Brasil.

Durante dois dias, empresários, incorporadoras, administradores de condomínios, especialistas e players do setor imobiliário se encontraram para trocar ideias, debater inovação e gerar novas oportunidades de negócios.

Ao todo, o congresso contou com 11 palestras e 4 painéis que discutiram temas essenciais para o futuro do setor, inovação, tecnologia, sustentabilidade, economia, marketing, educação e gestão condominial.

Organizado neste ano pelo Sindicato da Habitação de Pernambuco (Secovi-PE), o evento projetou nacionalmente as principais tendências e desafios do mercado imobiliário e condominial.

Kimberly Neri/SJCC
A maior delegação de fora de Pernambuco no 22º Conami foi a do Rio de Janeiro, com 36 participantes marcando presença no evento - Kimberly Neri/SJCC

Abertura e perspectivas sobre o setor

A cerimônia de abertura, na terça-feira (29), contou com a presença de Simone Nunes, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, e de Márcio Gomes, presidente do Secovi-PE.

Para Márcio Gomes, o mercado imobiliário e o setor condominial são pilares complementares do desenvolvimento urbano. “Enquanto um cria, constrói e comercializa, o outro administra, preserva e dá continuidade a esse patrimônio. O que nos conecta aqui vai além dos negócios, é a crença de que o setor imobiliário condominial transforma cidades, gera empregos, cria lares e impacta vidas”, destacou o presidente.

Durante a abertura, Simone Nunes reforçou a importância de pensar as cidades a partir das pessoas: “A gente não vai ter cidades inteligentes, tampouco boas para o turismo e para a vida, se elas não forem boas para as pessoas que vivem nelas.”

Jailton Jr./JC Imagem
Da esquerda para a direita: Adriano Freitas, Secretaria de Execução da Habitação de Pernambuco ao lado de Márcio Gomes, presidente da Secovi-PE, Simone Nunes, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco e Paulo Lira, Diretor Presidente da CEHAB - Jailton Jr./JC Imagem

Palestras e painéis: inovação e propósito no centro dos debates

Na sequência, Alessander Mendes, mestre em Direito e referência em mediação de conflitos, apresentou a palestra “Relações Imobiliárias: a base fundamental das relações comerciais brasileiras”, ressaltando o papel humano e econômico do setor:

"Quem são vocês? Eu posso dizer, a maior representatividade econômica que esse país já teve. Porque são vocês que dialogam com o cidadão que sonha, com a imobiliária que vende, com a construtora que faz, com a incorporadora que pensa. Mas vocês não estão vendendo imóveis, vocês estão realizando sonhos."

Jailton Jr./JC Imagem
Alessander Mendes, mestre em direito e referência em mediação de conflitos, apresentou a palestra sobre Relações Imobiliárias a base fundamental das relações comerciais brasileiras - Jailton Jr./JC Imagem

Para Claudecy Ferraz, analista de Recrutamento e Seleção do Secovi-PE, o evento demonstra a força e a relevância do setor:“Reunir empresários, gestores, síndicos, corretores, imobiliárias e palestrantes de todo o Brasil mostra a grandiosidade do Conami. É uma alegria ver Recife sediando e o Secovi promovendo um evento que fortalece o mercado e contribui para o aperfeiçoamento de quem está à frente da administração e da construção de lares.”

Ainda no primeiro dia, o público acompanhou painéis sobre o futuro da construção civil e do mercado imobiliário, além de debates sobre luxo e personalização como impulsionadores do setor.

À tarde, as palestras abordaram organização financeira, investimentos, desafios e tendências do mercado, além de uma discussão sobre Cidades Inteligentes sob a perspectiva brasileira.

Segundo dia: tecnologia, gestão e cenário internacional

Na quarta-feira (30), o evento seguiu com painéis e palestras que abordaram o futuro da administração condominial. No painel “Condomínios: Tendências, Desafios e Polêmicas”, Omar Anauate, diretor-presidente da Fundação da AABIC (Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo), destacou a importância da atualização constante dos síndicos diante do avanço tecnológico:

“O síndico precisa estar preparado e amparado pela administradora. A tecnologia trouxe acesso livre à informação — mas nem sempre ela é correta ou confiável. Esse é um dos principais desafios da gestão condominial hoje.”

Kimberly Neri/SJCC
Painel Internacional: Acontecendo Pelo Mundo na Administração Condominial - Kimberly Neri/SJCC

A programação contou ainda com um Painel Internacional: Acontecendo pelo Mundo na Administração Condominial trouxe uma visão global sobre o tema, com a participação de Juan Carlos Latorre (Chile) e Luis de Prado (Espanha), sob mediação de Pedro Wahmann.

O Conami 2025, realizado no Recife, reafirmou o papel do evento como um espaço de conhecimento, conexões e transformação. Mais do que um congresso, o encontro foi um ponto de convergência entre ideias, inovação e propósito  elementos que desenham o futuro do mercado imobiliário brasileiro.

Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
22° CONAMI no Recife Expo Center - Jailton Jr./JC Imagem

