Rede D’Or garante 100% de energia limpa em todos os seus 79 hospitais

Companhia consolida liderança sustentável com maior contrato de autoprodução solar da saúde no Brasil e redução de 90,2% no uso de óxido nitroso

A Rede D’Or dá passos concretos rumo ao futuro sustentável da saúde. Em apenas dois anos, a companhia consolidou o maior contrato de autoprodução de energia limpa do setor, garantindo 100% de fornecimento solar para todos os seus hospitais, e revolucionou as salas cirúrgicas ao reduzir em 90,2% o uso de óxido nitroso, um dos gases mais nocivos ao meio ambiente.



Essas conquistas, reconhecidas internacionalmente, reforçam a posição da Rede D’Or, a maior empresa de saúde da América Latina, como referência global em sustentabilidade hospitalar e mostram que é possível conciliar excelência assistencial com impacto ambiental positivo.



Resultados ESG da Rede D’Or



Como funciona uma usina de energia solar e o impacto da autossuficiência na Rede D'Or - Dayane Souza/Artes JC

Energia limpa para todos os hospitais



Rede D'Or investe em energia limpa unindo eficiência e responsabilidade socioambiental - Rede D'Or/Divulgação

Com o maior contrato de autoprodução de energia da saúde no Brasil, a Rede D’Or assegurou, por 17 anos, o fornecimento de 57 MW médios de energia solar, suprindo toda a demanda elétrica de suas 79 unidades atuais e futuras.



A geração ocorre no Complexo Solar Fotovoltaico de Lagoinha, no Ceará, e reúne 337 mil painéis solares em uma área de 304 hectares. O investimento de R$ 650 milhões, realizado pela CGN Brasil, também resultou na geração de mil empregos diretos e indiretos.



Mais do que previsibilidade de custos, o modelo garante autonomia e estabilidade no fornecimento. “Investir em energia limpa é mais do que uma iniciativa sustentável: é uma decisão estratégica que une eficiência, segurança operacional e responsabilidade socioambiental”, afirma Otávio Lazcano, vice-presidente executivo da Rede D’Or.

Eficiência e tecnologia para reduzir impacto



Além da autoprodução, programas de eficiência em climatização hospitalar resultaram em 17,7 milhões de kWh economizados em dois anos, energia equivalente ao consumo mensal de 108 mil casas. Essa redução evitou 1.042 toneladas de CO² e gerou economia de R$ 5,4 milhões.

