Superlógica Next 2025 apresenta soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante o evento, o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Gomes, falou do lançamento do Pix em garantia

Clique aqui e escute a matéria

Considerado o principal evento de negócios para administradoras de condomínios, imobiliárias e síndicos profissionais do País, o Superlógica Next 2025 apresentou as principais tendências sobre Inteligência Artificial, liderança e inovação para o mercado de moradia. O evento ocorreu nos dias 25 e 26, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), e reuniu mais de 2.500 pessoas.

“O Superlógica Next 2025 é uma oportunidade única para empoderarmos os profissionais do mercado do morar a assumirem um papel de protagonismo no relacionamento com seus clientes, impactando de forma positiva a vida das pessoas. O evento se consolida como um espaço essencial para acompanhar as inovações e tendências que estão transformando o setor, além de fomentar a troca de experiências e fortalecer o networking”, destacou Carlos Cêra, CEO do Grupo Superlógica.

Superlógica Next 2025 - Filipe Farias / JC

O evento, que está em sua sétima edição, acabou se transformando em um festival de conhecimento e, este ano, com o tema 'O futuro bate à porta', reuniu mais de 60 palestrantes, mentorias com profissionais renomados no mercado e mais de 30 marcas líderes na feira de negócios.

“A gente entendeu que faltava um evento para o mercado nacional que marcasse o calendário anual no País... E foi aí que surgiu essa nova roupagem do Superlógica Next. Então, a gente trouxe essa visão de promover um festival de conteúdo, ou seja, algo muito maior que uma conferência e um congresso. Com isso, nos preocupamos em trazer pessoas do mercado para falar para pessoas do mercado. Além disso, também é um papel nosso, enquanto marca líder de mercado, puxar a categoria, apresentar e discutir tendências”, pontuou Mark Cardoso, Head de Marca e Comunicação do Grupo Superlógica.

Em 2024, a Superlógica anunciou a parceria com a OpenAI, dona do ChatGPT, para transformar o setor de moradia no Brasil, ampliando a aplicação da inteligência artificial no mercado condominial e imobiliário no país. O nosso mercado ele é muito tradicionalista, mas não é que os profissionais tenham dificuldades com o novo, e sim uma resistência inicial. Então acabam deixando para depois. Já os nossos clientes entenderam que a tecnologia os capacita para estar em posições maiores, investindo o tempo deles em algo que seja mais estratégico e rentável para o negócio”, explicou Mark Cardoso.

Palestrantes

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Gomes, participou de um bate-papo sobre como o Pix automático está transformando o mercado, além de confirmar que o Pix em garantia será lançado no segundo semestre de 2026.

A nova ferramenta vai permitir que empresas e estabelecimentos comerciais consigam utilizar os recebíveis futuros através do Pix. De acordo com o Banco Central, a funcionalidade visa reduzir os juros, além permitir o acesso a financiamentos. “Um condomínio, assim como uma empresa, tem seus recebíveis futuros. Então, para o setor imobiliário, essa ferramenta será muito importante, assim como já vem sendo o Pix automático. Com o Pix em garantia, as administradoras de condomínios poderão tomar empréstimo com garantia desses recebíveis futuros”, explicou Renato Gomes.

O Superlógica Next 2025 também contou com a participação de Jeevan D'Mello, CEO da Zenesis Corporation (Dubai), que falou dos desafios de administrar o Burj Khalifa, maior edifício do planeta de 160 andares, localizado em Dubai, nos Emirados Unidos.

Já o futurologista e especialista em IA para gestão imobiliária, Pepe Gutierrez, ministrou a palestra “Exportando futuro: o que o mundo está fazendo de novo”.

* O repórter viajou a convite da Superlógica Next 2025