Caruaru ganha primeiro condomínio de alto padrão dentro da cidade

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe neste sábado (12) o início das operações do Reserva Portugal, o primeiro condomínio de alto padrão construído dentro da cidade. As áreas de lazer, convivência e serviços construídas em um espaço com 3.000m² serão entregues durante solenidade que terá a presença dos investidores e condôminos.



Com a proposta de causar impactos sociais na cidade de Caruaru, o Reserva Portugal investiu em melhorias na região onde se encontra. A primeira delas, foi a construção da praça Vereador José Pinheiro dos Santos Filho, na Avenida Brasil, com 13 mil m², que valorizou toda a área. Trata-se de um equipamento de lazer que inclui parques infantis, praça de alimentação, pista de cooper, academia e outros atrativos.



Também foram construídas uma via paralela à PE-95, chamada de Avenida Cristiano Gomes, em homenagem ao empresário e pai dos sócios André e Sérgio, que dá acesso a uma das portarias do empreendimento, e a duplicação de um trecho da Avenida Brasil, no retorno da praça, facilitando a circulação de veículos dos bairros para o Centro, contribuindo com a mobilidade urbana.



A obra mais significativa foi a criação de um emissário que interligou o sistema de esgoto do condomínio e o do bairro Fernando Lyra à rede principal que passa pela Avenida Brasil. Esta intervenção permitiu que os dejetos que antes eram lançados no riacho que corta o terreno passassem a ter destino adequado, além de contribuir com o tratamento de 40% do esgoto produzido no bairro do Salgado, o mais populoso de Caruaru.



“São atitudes que provocam mudanças expressivas nas comunidades que ficam no entorno do Reserva Portugal. Temos a certeza de que tomamos as melhores decisões para garantir uma vida mais digna aos moradores destas localidades”, ressalta André Melo Gomes, sócio administrador do Reserva Portugal.

O condomínio

Com 346 lotes, com medidas padrão de 405 m², o Reserva Portugal é o único condomínio da região com duas portarias, uma delas exclusiva para os moradores. A estrutura de clube da área de lazer tem como diferencial o rooftop, área de convivência com visão 360° de todo o condomínio e vista privilegiada para a cidade.



O espaço conta com piscina de bordas infinitas, hidromassagem, áreas gourmet mobiliadas e equipadas, prontas para as famílias curtirem momentos de diversão. Há também salão de jogos, espaço gamer, quadras de beach tennis e futebol society e playgrounds infantis, um deles com tirolesa.



Em outro ponto do condomínio, há quadra de tênis, speedball e quadra poliesportiva reduzida. O spa dispõe de sala de massagem, piscina coberta e aquecida e uma sauna.

Bosque Clarice Gomes

Além de todos os atrativos, os investidores do Reserva Portugal se preocuparam com a preservação ambiental da área, mantendo, em seu interior, um bosque urbano com 1km de extensão, que recebeu o nome da médica pediatra Dra. Clarice Gomes. Nele, de ponta a ponta, foram abertas trilhas para permitir que as pessoas estejam em constante contato com a natureza. O bosque segue o curso de um riacho que corta o terreno, mantendo sua sinuosidade.



“Tudo no empreendimento foi pensado para oferecer o máximo de conforto, segurança e bem-estar para as pessoas que vão viver aqui. Para isso, buscamos a experiência de profissionais que assinam projetos de alta qualidade, garantindo aos moradores ambientes intensos e cheios de vida. E o principal: o que nós prometemos, vamos entregar antes do previsto e melhor”, conclui André Melo Gomes.

Localizado em área privilegiada da cidade, envolto pelas avenidas Brasil e Portugal e a PE-95, o Reserva Portugal é um empreendimento da AMG Holding Patrimonial e Melo Gomes Administração de Imóveis e foi construído pela Nóbrega Engenharia.