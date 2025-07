Azzul busca unir conforto de casa e serviços de resort em Carneiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com áreas que vão de 65m² a 128 m², e opções de dois e três quartos, os apartamentos do empreendimento Azzul, da Soma Inc, na beira-mar de Carneiros, no litoral sul de Pernambuco, prometem oferecer um ambiente de moradia com o charme e a estrutura condominial de um resort. As 125 unidades, sendo 40 casas e apenas 85 apartamentos, estão inseridas em 44 mil metros quadrados de área, onde o paisagismo de Benedito Abudd tem um papel importante em toda concepção. Ele emoldura os espaços entre as casas, conectando o conjunto de piscinas que permeiam as torres dos apartamentos, fazendo um percurso que culmina com os espelhos d´água até a beira-mar.



Os apartamentos se apresentam com metragens variadas que se adequam às necessidades e ao tamanho das famílias, inclusive com opção de Apartamentos Garden, para quem prefere o conceito de casa e a praticidade do apartamento. Além de suas áreas privativas cobertas em três tamanhos, 65m², 72m² e 128m², ainda possuem as metragens extras do jardim privativo voltado para a piscina, que são de 25m² e 45m², a depender do tamanho do apartamento.



Já os apartamentos menores têm metragens de 65m², 72m² e 128m², com varandas com vista para o mar e voltados para um parque horizontal que tem ao centro um maceió e à frente só casas baixas.

As áreas de lazer do condomínio são distribuídas em toda sua extensão, incorporando-se ao paisagismo, sendo divididas em três clubes: Clube Concierge, Clube Lazer e Clube Bem-Estar. A ideia é descentralizar os polos de convivência, localizando-os em pontos estratégicos. Além disso, para garantir privacidade e conforto para os moradores, foi idealizado um bloco de serviços com apoio para todo o staff, onde se encontram dormitório, vestiário, refeitório, lavanderia e toda a infraestrutura de funcionamento de um hotel.