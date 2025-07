Videocast Metro Quadrado: Setai traz para o Recife oportunidades do mercado de luxo de João Pessoa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A atuação da Setai e o avanço do mercado de luxo foram temas do sexto episódio do videocast Metro Quadrado, com Lucas Moraes e Amadeu Mendonça

O cenário imobiliário de alto padrão no Nordeste brasileiro está experimentando uma transformação significativa, impulsionada pela visão e pelos empreendimentos de algumas construtoras como a SETAI. Sob a liderança de André Penaz, CEO da SETAI e do grupo GP, a região, com destaque para a consolidada atuação em João Pessoa e a estratégica expansão para o Recife, está sendo reposicionada no mapa global de moradias e turismo de luxo.

A atuação da Setai e o avanço do mercado de luxo foram temas do sexto episódio do videocast Metro Quadrado, desta quinta-feira (10). Esta primeira temporada conta ao todo com nove episódios, quinzenalmente, às quintas-feiras, com apresentação do titular da coluna Metro Quadrado, o jornalista Lucas Moraes, e presença contínua do advogado patrimonial e de negócios imobiliários Amadeu Mendonça, sócio diretor do Tizei Mendonça Advogados Associados.

A trajetória da SETAI remonta à década de 60, com a fundação por seu avô, e hoje a empresa atua em todos os segmentos residenciais, desde programas de habitação social até projetos de altíssimo luxo. A filosofia central da SETAI é introduzir no Nordeste um conceito de luxo internacional, que incorpora a sofisticação global ao mesmo tempo em que valoriza matérias-primas regionais e a arte local. Penaz descreve isso como um "luxo que não agride", que se integra harmoniosamente à natureza e à comunidade circundante.

O CRESCIMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE JOÃO PESSOA

João Pessoa serve como um exemplo notável dessa estratégia. A cidade testemunhou um crescimento exponencial no turismo e na construção civil, em grande parte devido à atração de clientes de outros estados brasileiros que buscam a qualidade de vida e os novos empreendimentos de alto padrão. Para solidificar essa posição, a SETAI tem investido em parcerias estratégicas com marcas de design de luxo de renome internacional, como a italiana Pininfarina. Essas colaborações visam não apenas elevar o design dos empreendimentos, mas também posicionar o Nordeste e o Brasil no circuito do turismo mundial de alto nível.

O mercado de alto padrão na região ainda oferece um potencial de crescimento considerável. O valor do metro quadrado no Nordeste permanece significativamente mais acessível em comparação com grandes centros urbanos do Sudeste e Centro-Oeste, o que, somado a uma qualidade de vida superior, torna a região extremamente atraente para investidores e novos moradores. A pandemia da COVID-19 também atuou como um catalisador, acelerando a valorização de imóveis como os da SETAI, pois as pessoas passaram a priorizar a importância de uma moradia que ofereça conforto, segurança e bem-estar.

A SETAI transcende a mera construção de imóveis, focando em proporcionar uma "hotelaria residencial". Isso se traduz em uma experiência de moradia completa, comparável a um hotel cinco estrelas, com academias de ponta, spas luxuosos, mobiliário assinado por designers renomados e espaços gastronômicos exclusivos. O objetivo é transformar a rotina diária dos moradores em uma experiência contínua de prazer e conveniência.

"Buscamos trazer para o Nordeste empreendimentos que pudessem estar em qualquer lugar do mundo, utilizando matérias-primas regionais e arte, criando um 'luxo que não agride' e que contribui com a natureza e a vizinhança", diz o CEO da SETAI.

RECIFE É NOVO DESTINO DE LUXO



Com o sucesso consolidado em João Pessoa, a SETAI agora direciona seu olhar para o Recife, a capital pernambucana é um dos maiores centros econômicos e culturais do Nordeste. A expansão para diversas regiões de Recife é um movimento estratégico que visa não apenas replicar o modelo de sucesso, mas também atender à demanda de uma metrópole com forte dinamismo econômico e grande potencial de consumo. A construtora pretende trazer seus empreendimentos cinco estrelas, com toda a qualidade e o design de padrão internacional já característicos da marca, para a paisagem recifense, contribuindo significativamente para a dinâmica e o desenvolvimento do mercado imobiliário local, primeiramente com foco na área nobre da Zona Norte.

A chegada da SETAI marca um novo capítulo para o segmento de luxo na cidade, prometendo impactar não só o setor de construção, mas também a vida urbana ao oferecer opções de moradia que combinam sofisticação, inovação e um estilo de vida diferenciado. Além do foco na qualidade construtiva, a empresa também se dedica a criar uma comunidade entre seus clientes, promovendo eventos e conectando pessoas que compartilham o mesmo "mindset" e o desejo de viver bem e com propósito.

A atuação da SETAI reflete uma tendência crescente de valorização do Nordeste como um destino para quem busca luxo, qualidade de vida e investimentos promissores, consolidando a região como um novo e vibrante polo no cenário imobiliário brasileiro e internacional, com Recife buscando retomar protagonismo num mercado que cresce à parte das condições econômicas e de financiamento no País.

"No mercado de alto padrão, vemos uma menor dependência do financiamento tradicional, mesmo com uma defasagem do SBPE, não sentimo um movimento que gere impacto em relação às necessidades desse público específico", aponta o advogado patrimonial e de negócios imobiliários Amadeu Mendonça.

As transmissões do Videocast Metro Quadrado serão sempre às 19h, a partir do canal do YouTube JC Play (youtube.com/@JCPlayOficial). A cada 15 dias, um novo episódio trará temas de interesse da população e do mercado, sempre com a participação de convidados do setor, que dialogam ao vivo com o público.