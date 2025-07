Vendas de materiais de construção tem leve retração em abril, revela estudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com Termômetro JS+ Anamaco, percepção de crescimento nas vendas diminui em relação a março, com destaque para o Sudeste

Em abril de 2025, o percentual de lojas com percepção de crescimento nas vendas de materiais de construção retraiu em relação a março. Fatores como o aumento de preços de 0,5% no setor, conforme mostram a mais recente edição do Termômetro JS+ Anamaco, podem ter impactado os resultados.

O estudo completo sobre performance e tendências do varejo, elaborado pela vertical de inteligência da Juntos Somos Mais, joint venture da Votorantim Cimentos, Tigre e Gerdau, que atua no processo de digitalização do setor da construção, junto do Instituto de Pesquisas Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (ANAMACO), está em linha com dados macroeconômicos que mostram que no mês o percentual de famílias endividadas aumentou, assim como o IPCA que recuou na comparação com o mês anterior.

O indicador de mercado é elaborado a partir da análise de dados do histórico de transações on-line e off-line do comércio varejista de materiais de construção, bem como pesquisa de relacionamento junto ao setor.

RESULTADOS EM ABRIL

De acordo com o Termômetro, em abril de 2025, o percentual de lojas com a percepção de estabilidade nas vendas em abril em relação a março foi maior, chegando a 53%. A pesquisa mostra ainda que o percentual de lojas com aumento nas vendas supera as que perceberam queda, exceto no Sudeste, onde a diferença foi de -4% (19% cresceram vs. 23% caíram). As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram as maiores diferenças positivas, com 21%, 18% e 20% respectivamente.

Em relação à percepção de variação nas vendas em abril de 2025 na comparação com abril de 2024, todas as regiões retraíram, com destaque para o Sudeste, que registrou uma diferença de -27% (19% cresceram em março de 2025 vs. 46% cresceram em março de 2024). O Brasil como um todo apresentou uma diferença de -19%.

Ainda no período, diminuiu o sentimento de crescimento nas vendas nos próximos 3 meses. As lojas mais focadas em material elétrico são as mais otimistas em relação aos próximos 3 meses, com 55% dos lojistas apostando no aumento de suas vendas. Para as lojas em geral, 35% esperam crescimento, 48% esperam manutenção e 17% esperam queda.

Ainda segundo o estudo, em abril de 2025, os resultados (considerando a diferença entre as lojas que cresceram e caíram) pioraram, contrariando as expectativas dos lojistas.

Sell-in e materiais de construção

O Termômetro JS+ Anamaco também levantou dados de sell-in (venda do fabricante para o lojista), que indicam leve queda nas vendas em abril de 2025 em relação ao mês anterior. Ainda em abril de 2025, os preços do setor cresceram 1,1% em relação a março de 2025.

O Termômetro ainda mostrou que, desde fevereiro, vem diminuindo o otimismo com relação às expectativas das ações do Governo nos próximos 12 meses, aumentando expressivamente o pessimismo, chegando a 38% do total.