Superlógica Next 2025 traz tendências sobre Inteligência Artificial e inovação para o mercado de moradia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento, que está na 7ª edição, é voltado para administradoras de condomínios, síndicos profissionais e imobiliárias, e terá mais de 60 palestrantes

Clique aqui e escute a matéria

O Grupo Superlógica, líder em tecnologia para o mercado do morar, realiza o Superlógica Next 2025, maior evento do setor, no País. Voltado para administradoras de condomínios, síndicos profissionais e imobiliárias, o encontro acontece nos dias 25 e 26 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).

Em sua sétima edição, o Next receberá especialistas para debater temas relacionados à Inteligência Artificial, inovação, transformação digital, gestão financeira e tendências para que profissionais dos mercados condominial e imobiliário possam aprimorar os processos e alavancar os negócios.

O festival de conhecimento e conteúdo contará com mais de 60 palestrantes, mais de 20 horas de mentorias com profissionais renomados e mais de 30 marcas líderes na feira de negócios. A expectativa é receber mais de 2.500 pessoas, neste ano, o que representa a gestão de mais de 1 milhão de unidades residenciais pelo Brasil.

“O Superlógica Next 2025 é uma oportunidade única para empoderarmos os profissionais do mercado do morar a assumirem um papel de protagonismo no relacionamento com seus clientes, impactando de forma positiva a vida das pessoas. O evento se consolida como um espaço essencial para acompanhar as inovações e tendências que estão transformando o setor, além de fomentar a troca de experiências e fortalecer o networking”, destaca Carlos Cêra, CEO do Grupo Superlógica.

Entre os destaques do Next 2025, Jeevan D'Mello, CEO da Zenesis Corporation (Dubai), apresentará o tema “Burj Khalifa - gestão nas alturas: desafios e aprendizados do maior edifício do planeta”, no palco do Teatro Celso Furtado, parte do complexo. Referência global em desenvolvimento imobiliário, gestão comunitária e liderança, além de ser conhecido como o "Pai da Gestão Comunitária no Oriente Médio", Jeevan abordará os segredos para o sucesso durante sua gestão do Burj Khalifa.

Programação Superlógica Next 2025

O evento terá mais de 40 horas de conteúdo, com temas relacionados à inovação tecnológica, liderança, vendas, marketing, sucesso do cliente, comportamento do consumidor, cultura organizacional, sustentabilidade, inclusão e muito mais.

Na Arena Novos Rumos (Teatro Celso Furtado), o principal do festival, marca presença o futurologista e especialista em IA para gestão imobiliária, Pepe Gutierrez, com a palestra “Exportando futuro: o que o mundo está fazendo de novo”. Com 43 anos de experiência, Pepe é professor universitário, palestrante internacional (39 países), autor e executivo experiente, além de referência global em inovação e ensino sobre administração de imóveis.

Também na Arena, Renato Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, participa de um bate-papo sobre como o Pix automático está transformando o mercado, mediado por Marcos Nascimento, CFO da Superlógica.

Já no Palco Moradia, entre as atrações, Maxime Barkatz, fundador do Illion Partners, e Vitor Costa, gerente nacional da Greystar Brasil, participam do painel “Morar flexível: o Multifamily e os novos estilos de vida”.

Na palestra “Como se diferenciar no mercado do morar”, Rodrigo Werneck, CEO da Cupola, fala sobre como é possível fazer diferente e se destacar em um mercado tão concorrido e onde, cada vez mais, novos nichos são criados para atender a públicos com demandas tão específicas.

Com a Monica Poplawski, conhecida como “a corretora de milhões", e a Lili Ferrari, consultora de estratégia de comunicação e marca para o mercado imobi, o participante vai aprender a construir uma marca pessoal e uma ‘impressão digital’ no mundo conectado.