Superlógica Next 2025 traz tendências sobre Inteligência Artificial e inovação para o mercado de moradia
O evento, que está na 7ª edição, é voltado para administradoras de condomínios, síndicos profissionais e imobiliárias, e terá mais de 60 palestrantes
O Grupo Superlógica, líder em tecnologia para o mercado do morar, realiza o Superlógica Next 2025, maior evento do setor, no País. Voltado para administradoras de condomínios, síndicos profissionais e imobiliárias, o encontro acontece nos dias 25 e 26 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).
Em sua sétima edição, o Next receberá especialistas para debater temas relacionados à Inteligência Artificial, inovação, transformação digital, gestão financeira e tendências para que profissionais dos mercados condominial e imobiliário possam aprimorar os processos e alavancar os negócios.
O festival de conhecimento e conteúdo contará com mais de 60 palestrantes, mais de 20 horas de mentorias com profissionais renomados e mais de 30 marcas líderes na feira de negócios. A expectativa é receber mais de 2.500 pessoas, neste ano, o que representa a gestão de mais de 1 milhão de unidades residenciais pelo Brasil.
“O Superlógica Next 2025 é uma oportunidade única para empoderarmos os profissionais do mercado do morar a assumirem um papel de protagonismo no relacionamento com seus clientes, impactando de forma positiva a vida das pessoas. O evento se consolida como um espaço essencial para acompanhar as inovações e tendências que estão transformando o setor, além de fomentar a troca de experiências e fortalecer o networking”, destaca Carlos Cêra, CEO do Grupo Superlógica.
Entre os destaques do Next 2025, Jeevan D'Mello, CEO da Zenesis Corporation (Dubai), apresentará o tema “Burj Khalifa - gestão nas alturas: desafios e aprendizados do maior edifício do planeta”, no palco do Teatro Celso Furtado, parte do complexo. Referência global em desenvolvimento imobiliário, gestão comunitária e liderança, além de ser conhecido como o "Pai da Gestão Comunitária no Oriente Médio", Jeevan abordará os segredos para o sucesso durante sua gestão do Burj Khalifa.
Programação Superlógica Next 2025
O evento terá mais de 40 horas de conteúdo, com temas relacionados à inovação tecnológica, liderança, vendas, marketing, sucesso do cliente, comportamento do consumidor, cultura organizacional, sustentabilidade, inclusão e muito mais.
Na Arena Novos Rumos (Teatro Celso Furtado), o principal do festival, marca presença o futurologista e especialista em IA para gestão imobiliária, Pepe Gutierrez, com a palestra “Exportando futuro: o que o mundo está fazendo de novo”. Com 43 anos de experiência, Pepe é professor universitário, palestrante internacional (39 países), autor e executivo experiente, além de referência global em inovação e ensino sobre administração de imóveis.
Também na Arena, Renato Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, participa de um bate-papo sobre como o Pix automático está transformando o mercado, mediado por Marcos Nascimento, CFO da Superlógica.
Já no Palco Moradia, entre as atrações, Maxime Barkatz, fundador do Illion Partners, e Vitor Costa, gerente nacional da Greystar Brasil, participam do painel “Morar flexível: o Multifamily e os novos estilos de vida”.
Na palestra “Como se diferenciar no mercado do morar”, Rodrigo Werneck, CEO da Cupola, fala sobre como é possível fazer diferente e se destacar em um mercado tão concorrido e onde, cada vez mais, novos nichos são criados para atender a públicos com demandas tão específicas.
Com a Monica Poplawski, conhecida como “a corretora de milhões", e a Lili Ferrari, consultora de estratégia de comunicação e marca para o mercado imobi, o participante vai aprender a construir uma marca pessoal e uma ‘impressão digital’ no mundo conectado.