Mercado imobiliário de Pernambuco avança na sustentabilidade com o 1º ESG Day

O Comitê de Inovação, Construção e Tecnologia da Ademi-PE (Incontec) realiza, nesta quarta-feira (6), o ESG Day, primeiro evento totalmente dedicado às práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) do Comitê de Sustentabilidade da Associação. O encontro acontece das 14h às 18h20, na sede do Sebrae, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), e tem como objetivo reunir os principais players do mercado para discutir e compartilhar experiências práticas, preparando o segmento para os desafios e as oportunidades que a agenda ESG oferece.

O ESG Day será dividido em quatro blocos temáticos, cuidadosamente planejados para engajar os participantes. As discussões vão abordar desde o impacto das emissões na construção civil até a responsabilidade do setor com a agenda ESG. Especialistas renomados, como Cláudio Oliveira, gerente de Inovação da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e Lilian Sarrouf, coordenadora técnica do Comitê de Meio Ambiente (Comasp) do Sinduscon-SP, apresentarão um panorama detalhado sobre o tema. Representantes do Senai e Sebrae-PE também estarão presentes, contribuindo com a expertise da instituição em inovação e capacitação para a indústria.

Além de focar na elaboração do inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) – uma ferramenta crucial para atender à legislação, medir o impacto ambiental das empresas e subsidiar decisões mais sustentáveis –, o evento destacará cases de boas práticas de ESG de construtoras pernambucanas, mostrando exemplos concretos de sucesso.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A iniciativa do ESG Day reflete um reconhecimento crescente de que a sustentabilidade deixou de ser um diferencial para se tornar um pilar estratégico para o sucesso dos negócios no setor. "Queremos mostrar que é possível alinhar desempenho econômico à responsabilidade socioambiental, e que o mercado imobiliário tem papel fundamental nesse processo. ESG não é mais uma tendência, é uma necessidade estratégica", afirma Michelli Vasconcelos, coordenadora do Comitê de Sustentabilidade do Incontec / Ademi.

Ao final do evento, um marco importante será a assinatura de um Acordo de Cooperação entre a Ademi-PE e o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE) e de São Paulo (Sinduscon-SP), que solidificará o engajamento do setor com as práticas de sustentabilidade. “Essa parceria estratégica reforça o compromisso do setor em Pernambuco com práticas de negócios mais responsáveis, elaboração do inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) das Construtoras de Pernambuco, sinalizando um futuro onde a rentabilidade e o impacto positivo na sociedade e no meio ambiente caminham lado a lado”, pontua Karla Guimarães, assessora técnica do Incontec/Ademi-PE.